Cla na dovoz čínských solárních panelů začínají být neudržitelná

Evropané by ještě rok a půl neměli mít přístup k levným čínským solárním panelům. O tuto dobu chce Evropská komise prodloužit platnost antidumpingových cel na dovoz panelů z Číny, které jsou v platnosti už od roku 2013. Jenže narazí na odpor části členských států. Původně chtěla komise sankční cla za nekale levný dovoz prodloužit o dva roky. Proti tomu se už v lednu postavilo osmnáct členských zemí. Česko mezi nimi. Příští týden by o novém návrhu komise měly členské státy hlasovat znovu. Jenže zatím se nezdá, že by dokázaly verdikt komise zvrátit.

Clo až 64,5 procenta na čínské panely komise uvalila na nátlak zbylých evropských výrobců solárních panelů, kteří jsou sdružení v asociaci Prosun. Té se návrh komise nelíbí a v dopise předsedovi komise Jeanu-Claudu Junckerovi požaduje, aby cla platila ještě nejméně dva roky. Kromě zkrácení doby platnosti sankčních cel chce komise postupně ochranu evropského trhu uvolňovat. „Postupné ukončení ochrany zajistí, aby se evropští výrobci měli čas nové situaci přizpůsobit. Konkrétní podmínky ještě budeme diskutovat s členskými státy,“ prohlásil místopředseda komise Frans Timmermans.

Jedním z možných kroků, jak zlevnit čínské panely, je snížení minimální dovozní ceny z 0,56 na 0,46 centu za instalovaný watt, citovala z pracovního dokumentu komise agentura Reuters. Tato minimální cena se ovšem vztahuje jen na čínské výrobce, kteří se k jejímu dodržování zavázali. Tím se vyhnou antidumpingovým clům. Jenže z této dohody se už stáhli dva největší čínští výrobci Trina Solar a Jinko Solar. I se započítáním sankčního cla prý dokážou dovážet levněji než za minimální cenu. Ceny panelů z Číny se i kvůli výprodeji skladových zásob na konci loňského roku zřítily pod 40 centů za watt.

České ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že komise neprokázala, že by čínské dovozy způsobily unijnímu průmyslu významnou újmu. Naopak nezohlednila negativní dopad cel na odvětví navázaná na stavbu solárních elektráren. „Uvalená opatření prospívají pouze úzké skupině unijních výrobců solárních panelů, reprezentované asociací výrobců solárních panelů. V podmínkách České republiky uložená cla oddálila dosažení stavu, kdy budou fotovoltaické elektrárny na trhu konkurenceschopné bez jakékoliv státní podpory, a to o několik let,“ uvádí mluvčí ministerstva František Kotrba.

O konečné podobě antidumpingové ochrany se musí rozhodnout do 3. března. Členské státy mohou návrh komise přehlasovat, pokud dají dohromady kvalifikovanou většinu. To znamená nejen většinu členských států, ale také 65 procent obyvatel, které reprezentují. V lednovém hlasování osmnáctka odpůrců kritérium potřebného množství obyvatel nesplnila.