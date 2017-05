Daimler začal u českých hranic stavět továrnu na baterie | E15.cz

Závod bude stát v průmyslové zóně saského města Kamenec, které se nachází přibližně třicet kilometrů od Drážďan a padesát kilometrů od českých hranic. Pondělního slavnostního zahájení stavby se kromě špiček koncernu účastnila také Angela Merkelová, která dlouhodobě elektromobilitu v Německu podporuje. Do provozu by se měla továrna dostat v polovině příštího roku.

Potenciálně by vybudování výrobního závodu mohlo být přínosné také pro Čechy. Podle portálu EURES, který pomáhá občanům Evropské unie s hledáním práce v zahraničí, je nyní v Sasku velká poptávka po technických profesích. Vybudování dalšího závodu by tak nedostatek zaměstnanců mohlo ještě prohloubit.

Ze závodu s rozlohou osmdesát tisíc metrů čtverečních by se mělo v budoucnu stát jedno ze světových center výroby lithium-ionových baterií pro automobilový průmysl. Právě rozvoj technologie pro ukládání energie je klíčový pro větší rozšíření elektromobilů. Analytici agentury Bloomberg očekávají, že během následujících čtyř let vzroste světová poptávka po bateriích dvojnásobně.

Výstavba podobných továren se v současnosti plánuje například ve Švédsku, Německu nebo Polsku, což by mělo pokrýt rostoucí produkci elektromobilů evropských automobilek. Důsledkem by mělo být také snížení ceny baterií v následujících letech až o polovinu. Právě jejich vysoká cena je nyní důvodem, proč jsou elektromobily pro mnohé zájemce stále finančně nedostupné.

Elektrické Německo

Úřad německé kancléřky Angely Merkelové však nepodporuje pouze výstavbu této konkrétní továrny, ale celou politiku elektrických automobilů. Ačkoliv v posledních měsících prodeje elektromobilů začaly růst, nedosáhnou však plánovaného cíle milionu elektrických vozů do roku 2020.

Úplně se zbavit automobilů se spalovacími motory chtělo Německo do roku 2030, podle některých odborníků by to však mohlo místnímu životnímu prostředí spíše uškodit. Jak uvádí analýza v magazínu Nature, nedostatek obnovitelných zdrojů energie v Německu a plánované ukončení provozu jaderných elektráren povede ke zvýšení emisí spojeným s provozem elektromobilů.

Do té doby se musí Německou stále spoléhat na výrobu elektrické energie z uhlí a plynu, což je podle analýzy méně ekologické, než kdyby v Německu dále jezdila auta na benzin a naftu.

Podívejte se , jak funguje autopilot Tesly:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Podívejte se, jak funguje autopilot v automobilu Tesla • VIDEO Tesla

Podle odborníků je však širší používání elektromobilů a především bateriových úložišť spíše velkou neznámou. „Je zde hodně nezodpovězených otázek,“ uvedla pro Bloomberg Bridgit Hartland-Johnsonová ze společnosti Siemens. I přesto by měly elektromobily po celém světě tvořit v roce 2030 pětinu všech prodaných automobilů.