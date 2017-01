Další fáze jaderné energetiky: Američané začínají s malými reaktory

Ve Spojených státech se začíná psát nová kapitola rozvoje jaderné energetiky. Tentokrát ale nejde o drahé obří reaktory, jejichž stavba se zpravidla zpožďuje. Noví hráči sázejí na malé modulární reaktory. Ty mají výkon do 300 megawattů, vyrobí se jako celek v továrně a následně se do elektrárny jen převezou a instalují.

Nepotřebují nákladné bezpečnostní systémy, jejich provozování je jednodušší a umožňují nastavit velikost jaderné elektrárny podle potřeb operátora.

Jako první požádala společnost NuScale před měsícem amerického jaderného regulátora NRC o schválení designu modulárního reaktoru chlazeného vodou s výkonem 50 megawattů. Regulátor bude mít čtyřicet měsíců na posouzení technické dokumentace.

Pokud reaktor projde, čeká NuScale ještě žádost o licenci na stavbu a provoz. Elektrárna s dvanácti reaktory má vyrůst do roku 2026 ve státě Idaho a stát by měla tři miliardy dolarů. To je srovnatelné s plánovanými jednotkovými náklady na stavbu elektrárny Vogtle v Georgii, která má výkon 2200 megawattů.

Šéf NuScale John Hopkins tvrdí, že jeho malé reaktory mohou konkurovat plynovým elektrárnám při ceně plynu pět dolarů za tisíc britských termálních jednotek. Plyn je však zatím o polovinu levnější.

V úterý začala jednat s NRC o žádosti o licenci také společnost Terrestrial Energy, která vyvíjí malý reaktor chlazený roztavenou solí. Její reaktor s výkonem 150 megawattů, který by chtěla licencovat během roku 2019, se na trhu podle Terrestrial Energy uplatní při ceně elektřiny mezi 40 a 60 dolary za megawatthodinu. Loni se cena elektřiny pohybovala nejčastěji v USA pod 40 dolary za megawatthodinu.

Terrestrial Energy už zkoumá čtyři místa, kde by mohla elektrárnu postavit. O malé reaktory se zajímá také energetická společnost Tennessee Valley Authority, která už provozuje tři klasické jaderné elektrárny. Už poslala NRC žádost o posouzení lokality Clinch River Site ve státě Tennessee, kam by chtěla umístit několik reaktorů.

„Technologie malých reaktorů nám dá větší pružnost při výrobě bezuhlíkové elektřiny,“ vysvětluje žádost Dan Stout, manažer pro malé reaktory v TVA.

NuScale odhaduje, že celosvětově by se mohlo do roku 2035 postavit 55 až 75 tisíc megawattů modulárních reaktorů. Britský Rolls-Royce, který dodává malé reaktory pro ponorky a na vlastní konstrukci modulárního reaktoru také pracuje, vyčíslil hodnotu trhu s malými reaktory do roku 2035 na 250 až 400 miliard liber.