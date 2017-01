Dánské soláry vyrábějí levněji než v Německu, osekaly se náklady

V prosincové dánské pilotní aukci na stavbu 20 megawattů solárních elektráren vyhrály tři fotovoltaické parky konsorcia Pure & Better Energy. Řekly si o zelený bonus na dvacet let ve výši 17,40 eura za megawatthodinu, který se vyplácí k tržní ceně elektřiny. Při cenách z roku 2016 by tak elektrárny inkasovaly za každou megawatthodinu 44,20 eura. To je historicky nejlevnější solární elektřina v Dánsku. O třetinu dokonce překonává i výkupní ceny ze sousedního Německa, které v podobných regionálních oblastech vysoutěžily nové německé elektrárny v posledním loňském tendru.

Historicky nízká cena, o niž si dánské konsorcium řeklo, je možná díky kombinaci technické optimalizace, což výrazně snižuje náklady na provoz zařízení, a výhodného financování. Řídící partner Pure & Better Energy Rasmus Kjaer v časopise PV Magazine vysvětlil, že firma dokáže investiční i provozní náklady udržet nízko díky tomu, že se angažuje v celém solárním hodnotovém řetězci: obchoduje a pronajímá pozemky, pracuje jako developer solárních projektů i jejich generální dodavatel. Zařizuje ovšem také financování a dlouhodobou správu elektráren, které si nechává ve svém vlastnictví.

„V Německu je často vidět, že do projektu vstupuje několik osob. Jedna má pozemek, z něhož chce mít maximální zisk. Další je generálním dodavatelem, jiný subjekt zase generálním vlastníkem. Požadované marže se přitom sčítají. Náš obchodní model snižuje jak náklady, tak zisk,“ dodává Kjaer.

Dánská aukce byla otevřená i pro německé elektrárny, žádná se jí ale nezúčastnila. Podle Kjaera nebyla požadovaná kapacita pro německé účastníky dostatečně velká. Jenže Dánové převálcovali Němce také ve společné aukci, kterou vypsala německá Bundesnetzagentur. Požadovaných padesát megawattů si rozebralo pět dánských projektů, které si řekly o podporu ve výši 53,60 eura za megawatthodinu.

Elektřina ze slunce se zatím v Dánsku podílí na krytí spotřeby jen z necelých dvou procent. Dominantním zdrojem je vítr, který ve špičkách vyrábí až 150 procent spotřeby.

V průměru vítr pokrývá 40 procent dánské spotřeby. Do roku 2025 by se instalovaný výkon slunečních elektráren měl zvednout ze 783 na 2115 megawattů, což bude srovnatelné s Českem. Pak by sluneční elektřina měla krýt spotřebu z pěti procent. Výhodou Dánska je, že osvit panelů je srovnatelný s Německem, ale při nižších průměrných teplotách mají vyšší účinnost výroby.