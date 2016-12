Dělníky ze Škody má na Rychnovsku hlídat více policistů. Hradecký kraj žádá vnitro o posily

Královéhradecký kraj bude chtít po ministerstvu vnitra víc policistů, kteří by na Rychnovsku řešili zhoršující se bezpečnostní situaci související s přílivem nových pracovníků do rostoucího závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Nové policejní síly by se měly zaměřit i na stále složitější situaci v dopravě kolem kvasinské průmyslové zóny. O situaci na Rychnovsku tento týden jednalo nové vedení kraje s automobilkou, policií a starosty, sdělila mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

"Nejdůležitější je pro nás v tuto chvíli otázka bezpečnosti a dopravy, které se doplňují. V novém roce budu mít jednání s ministrem vnitra, kdy budu požadovat navýšení počtu tabulkových míst pro státní policii, a to krajskou i přímo rychnovskou," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

S ministrem chce jednat i o využití cizinecké policie a společných česko-polských policejních hlídek na Rychnovsku. Zapojení polských policistů do hlídek policie oznámila na začátku prosince.

Podle mluvčí ministerstva Kláry Pěknicové podniká vnitro v okolí Kvasin preventivní opatření. V prosinci podle ní zástupci ministerstva a Škody auto jednali o možnostech vzniku nového dotačního investičního Programu prevence kriminality v horizontu roku 2017 pro dotčené obce.

Policisté se podle Pěknicové zaměřují na rizikové lokality. "Policie také úzce spolupracuje se starosty dotčených obcí i vedením podniku. Sama cizinecká policie pak provádí kontroly ubytovacích zařízení, které jsou zaměřeny například na dodržování pobytového režimu cizinců, respektive na oprávněnost pobytu na území ČR," dodala mluvčí.

Škoda Auto závod v Kvasinách miliardovými investicemi masivně rozšiřuje, počet zaměstnanců továrna zatím zvedla asi o polovinu přibližně na 6000 a nové lidi do výroby nabírá dál. Významná část pracovníků je z Polska, zaměstnání v Kvasinách našli i lidé z jiných zemí východní Evropy.

V posledním půlroce na Rychnovsku vzrostla zejména drobná kriminalita. Zatímco v roce 2013 se tady stalo více než 600 výtržností, krádeží v obchodech či přestupků v dopravě, za letošek už je jich přes 1500, uvedly minulý týden Hospodářské noviny. V dopravě jsou problémem kolony aut v době střídání směn, kdy z Kvasin odjíždí mnoho zaměstnanců jak z parkoviště, tak z přilehlých ploch.

Podle prvního náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu Martina Červíčka (ODS) by se více policistů mělo objevit nejen na silnicích, ale i na nádražích a ve vlacích.

"Požádal jsem ředitele královéhradecké policie o pomoc při zajištění pořádku a bezpečnosti ve vlacích a autobusech jezdících v dopravě zaměstnanců do Kvasin," uvedl Červíček, někdejší policejní prezident a bývalý ředitel hradecké krajské policie.

Do problému se chce vložit i senátor za Rychnovsko Miroslav Antl (ČSSD). "Zasadím se o to, aby přišlo minimálně 12 nových policistů do regionu a aby policie zajišťovala bezpečnost v plném rozsahu a občané nemuseli mít strach," slíbil.

Kraj chce dál podporovat speciální autobusové nebo železniční linky, které by vozily lidi do automobilky. Kraj podle mluvčí vyjde vstříc s úpravou jízdních řádů. Zatím kraj od 1. ledna do jízdních řádů zkušebně zavedl nové linky ze Dvora Králové nad Labem a Červeného Kostelce do Kvasin. Na financování jejich provozu se podílí Škoda Auto.