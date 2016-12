Developerský trh se začíná kultivovat, říká šéf asociace

Developerský trh v ČR se začíná kultivovat. Developeři se u většiny projektů chovají již odpovědně, na vlastní náklady v nich často postaví například obchod, školku či park. Zvyšuje se také kvalita nových bytů. Prohlásil to ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. Podle něho se tak vnímání developerů veřejností zlepšuje.

"Většina developerů se začala chovat společensky odpovědně. Když ví, že na daném místě chybí kus parku, horolezecká stěna, obchod nebo školka, tak je tam vybuduje. A zvyšuje tím hodnotu produktu, který tam staví. Velká část developerské komunity to takhle vnímá. Když přichází do nějakého území, je slušné zaplatit nějakou vstupenku. To už se běžně uznává," řekl Kadeřábek.

Připustil ale, že stále existují i výjimky, nicméně developeři už se nezdráhají dát do projektu víc peněz než dříve. "Podle mě se trh v tomhle hodně kultivuje, má se za to, že takové chování je normální. Spíš ten, kdo to nedělá, je trochu mimo," doplnil.

Podle něj už přestává platit obecně zakořeněný názor, že developer je "zločinec", sektor se vydal na druhou stranu. "Je potřeba si uvědomit, že naprostá většina pozemní výstavby v zemi je aktivitou privátních stavitelů. Ti jdou do rizika se svými penězi. A stát na tom stojí, protože bez toho by neměl nic. Jistě, ať nastaví ostrá pravidla a hlídá je. Ale stavět je správné, bez toho nepřežijeme," řekl dále Kadeřábek.

Pokud jde o kvalitu nově postavených bytů, podle něj se v poslední době zvyšuje s tím, jak se zlepšují materiály nebo standardy. "Když se podíváme na dokončený byt a srovnáme ho s tím před pěti lety, rozdíl je jednoznačně vidět," myslí si.

Ovšem jiná věc je celková estetika některých projektů. Podle Kadeřábka to souvisí s celkovou estetickou úrovní v zemi. Nemyslí si ale, že by developeři tlačili na architekty, aby projektovali levné stavby. "Možná mě někteří developeři nebudou mít rádi, ale nezažíváme období s mimořádně estetickou invencí," doplnil.

Kadeřábek se rovněž zmínil o logistických centrech, která veřejnost často kritizuje za to, že hyzdí vzhled krajiny a zabírají ornou půdu. "Sklad bude vždycky vypadat jako sklad, kostel z toho nikdy nebude. Ale když společnost vyžaduje, aby se stavěly sklady, tak se prostě stavějí. Když si dneska něco objednáte v e-shopu a dostanete to za tři hodiny ke dveřím, tak to zboží nemůže přijet z Německa nebo Malajsie," uvedl.

Obce si podle něj musí dobře vyhodnotit, jestli chtějí přicházet o ornou půdu. Ornice z místa, kde vzniknou sklady, se dá převézt na jiné místo, což se podle Kadeřábka běžně děje. Ovšem její kvalita se přesunem zhorší.

Asociace developerů oslavila v polovině listopadu rok fungování. Počet členů za tu dobu stoupl ze zakládajících 13 na současných 23. "To považujeme za úspěch. Portfolio se vyvinulo tak, že jádro tvoří rezidenční developeři. Ale jednak jsme přerostli daleko přes Prahu a členy se navíc stali i developeři, kteří se zabývají logistickými, kancelářskými i obchodními centry. Zdá se, že jsme se stali bodem, na který se někteří obracejí s žádostmi o vyjádření a názory," dodal Kadeřábek.