Do 100 dní, nebo zdarma. Elon Musk chce vyřešit energetickou krizi v Austrálii

Jižní Austrálie patří mezi nejsušší oblasti na celém kontinentu, zároveň je silně závislá na obnovitelných zdrojích elektrické energie. Celá energetická soustava se však potýká s častými výpadky elektrické soustavy, které mnohdy trvají v řádu dnů. Trpí tak nejen místní obyvatelé, ale také průmysl.

Elon Musk však na sociálních sítích zveřejnil prohlášení, ve kterém oznámil, že chce potíže s elektřinou vyřešit. Chce tak udělat pomocí energetického bateriového úložiště o velikosti 100 megawatthodin. Celý systém chce Elon Musk uvést do provozu do 100 dní od podepsání kontraktu. Pokud by to společnost nestihla, celý projekt by Musk zaplatil a místní vládu by tak nestál ani dolar.

„Vláda je ochotná skrze organizace ARENA a CEFC (Australská agentura pro obnovitelnou energii a Finanční korporace pro čistou energii) spolupracovat na projektech energetického úložiště,“ řekl pro agenturu Reuters ministr pro energetiku a životní prostředí Josh Frydenberg.

@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?