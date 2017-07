Do průmyslové zóny v Mošnově se chystají investoři z USA a Koreje | E15.cz

Investici v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku zvažují velcí investoři ze Spojených států amerických a z Jižní Koreje. Vytvořili by tam tisíce pracovních míst. Při zahájení stavby silnice I/58 v Příboře to dnes řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. "Nic bližšího nemůžu říct. Těch jednání je několik, běží to," uvedl.