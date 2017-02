Dobré výsledky dávají francouzské PSA lepší pozici pro nákup Opelu

Za dobré výsledky automobilky může především snížení provozních nákladů. „Tato čísla demonstrují naši schopnost dosahovat dobrých výkonů v nepříznivém prostředí,“ uvedl ředitel koncernu PSA Carlos Tavares. Společnost tak dosahuje prudkého růstu jen tři roky poté, co musela kvůli finančním potížím požádat o finanční pomoc francouzskou vládu a čínskou automobilku Dongfeng.

Společnosti se také v minulém roce podařilo překonání střednědobého plánu, výrobce dosáhl marže 4,5 procenta oproti plánovaným čtyřem procentním bodům. Do roku 2021 by se zisky měly zvýšit na šest procent. Zatímco na evropských a jihoamerických trzích automobilka další růst neočekává, své naděje vkládá především do čínských zákazníků.

PSA loni také poprvé od roku 2011 přistoupí k vyplacení dividend svým akcionářům. Ti dostanou 48 centů za akcii. Podle vyjádření koncernu nyní společnost disponuje částkou 6,8 miliardy euro, kterou chce dále investovat ve prospěch dalších zvýšení zisků společnosti. Koncern však neuvedl, zda tato částka půjde na odkoupení automobilky Opel, či zda PSA chystá také nějaké další akvizice. Mezi nimi by mohlo být také získání podílu v malajské automobilce Proton, koncern se také snaží vrátit na íránský trh.

Zároveň by loňské výsledky mohly automobilce vylepšit vyjednávací pozici ohledně nákupu Opelu od General Motors. Pokud by koncern PSA přibližně dvě miliardy eur za Opel skutečně zaplatil, stal by se po Volkswagenu druhým největším evropským výrobcem.

Především by se PSA podařilo rozšířit svou zákaznickou základnu. Zatímco Peugeoty a Citroeny jsou oblíbené především ve Francii, Itálii a Španělsku, po akvizici Opelu by koncern získal velké množství zákazníků v Německu a Velké Británii, kde má výrobce silnou tradici.

Kromě výše zmíněného íránského trhu však ředitel koncernu Tavares nevyloučil ani vstup na další světové trhy. Jedním z nich by mohly být Spojené státy americké, kde nemá ani PSA, ani automobilka Opel obchodní zastoupení. „Jsme připraveni chytnout se příležitostí,“ uvedl pro ANE Jean-Babtiste Chatillon.

Další výhodou spojení automobilek by mohlo být především ušetření nákladů na výzkum a vývoj. To by znamenalo silnou finanční úlevu především pro Opel, který od roku 1999 vykázal ztráty ve výši 20 miliard dolarů.

Koncern PSA provozuje společně s Toyotou výrobní závod také v Kolíně. Vyrábí zde minivozy Citroen C1, Peugeot 108 a Toyota Aygo