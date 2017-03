Dodávky dílů do Dukovan otevřely Kabexu cestu do světa

Kabelovna Kabex z Holýšova na Domažlicku dodala do jaderné elektrárny Dukovany stovku kusů hermetických kabelových průchodek za desítky milionů korun. Tříletý projekt modernizace prodloužil životnost energetického zdroje. Dodávka je významnou referencí pro potencionální další projekty v ČR i ve světě, řekl obchodní ředitel podniku Bohumil Svoboda.

Díly zabezpečují průchod kabelů stěnou hermetické zóny a mají zásadní vliv na jadernou bezpečnost, protože brání potencionálnímu úniku radiace ze zóny podél kabelů. Vysokonapěťové i nízkonapěťové průchodky zajišťují hermetičnost vůči radiaci, tlaku a teplotě, ale i v průběhu a po havárii typu LOCA, kdy kvůli prasklině v okruhu, který chladí reaktor, uniká velké množství vody, což vede k prudkému nárůstu tlaku a teploty.

"První dodávky kabelů Kabex byly realizovány v roce 1995. Od roku 1999 jsme k nim přidali LOCA kabely a kabelové spojky. Už 12 let používáme průchodky, které splňují vysoké kvalitativní nároky pro jaderné elektrárny," řekl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Kabelovna dodává průchodky, kabely a kabelové spojky pro české a slovenské jaderné elektrárny. Zhruba 30 procent produkce vyváží, například do zdrojů s reaktory typu VVER v bulharském Kozloduji, Paks v Maďarsku, na Ukrajinu a do Ruska, ale také do indického Kudankulamu.

Kabex vyrábí také průchodky pro jaderné bloky s reaktorem VVER 1200, který patří k nejmodernějším a náleží mezi reaktory generace III+. Ty jsou například v Novovoroněžské jaderné elektrárně v Rusku, jejíž první blok byl uveden do komerčního provozu na konci února 2017 jako první blok generace III+ na světě. Kabelovna tam dodala za šest let průchodky v celkové hodnotě přes 65 milionů korun.

Kabelovna Kabex a.s. se 105 zaměstnanci, která loni utržila téměř 150 milionů korun, dodává zhruba 5000 modifikací kabelů, průchodek a spojek pro energetiku, chemický průmysl, rafinérie a dopravní tunely. Jde o zakázkovou výrobu, většinu produktů vyvíjí.