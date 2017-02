Doosan v Jordánsku expanduje, dodá tam turbínu za stovky milionů

Doosan Škoda Power dodá do Jordánska turbosoustrojí za stovky milionů korun. Zařízení o výkonu 70 megawattů půjde do paroplynové elektrárny Samra. Jde v krátké době o druhý projekt v Jordánském království. Loni v listopadu získala firma kontrakt na stejné zařízení o výkonu 183 MW do paroplynové elektrárny Zarqa.