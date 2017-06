E.ON poprvé připojí do sítě velkokapacitní baterie, pomohou při přebytku nebo nedostatku energie | E15.cz

V elektrické rozvodně v jihočeských Mydlovarech vyroste poprvé v Česku velkokapacitní úložiště elektřiny od německé společnosti Siemens. Energetická skupina E.ON do něho investuje 24 milionů korun.

Tuzemské zákony přitom velké baterie jako nástroj v energetických sítích zatím neznají. E.ON bude úložiště s kapacitou jedné megawatthodiny používat na základě pravidel pro provoz elektráren, a to především pro snižování nákladů na takzvanou odchylku. To jsou případy, kdy se plánovaná spotřeba u odběratelů liší od skutečnosti. V takovém případě musí obchodník přebytečnou elektrickou energii prodávat, nebo naopak nedostatek dokupovat na denním a vnitrodenním trhu.

„Krátkodobé trhy budeme používat dál. Ale úložiště nám dovolí reagovat na přebytek či nedostatek elektrické energie v reálném čase, tedy mnohem efektivněji. Budeme baterie nabíjet v době přebytku energie a vybíjet v době nedostatku,“ vysvětluje mluvčí E.ON Vladimír Vácha.

Společnost Siemens uvádí, že baterie dokážou reagovat na potřeby sítě a obchodníka v řádu sekund. Náklady na odchylku se pohybují v některých hodinách dne nad dvěma tisíci korun za megawatthodinu. Projekt je zatím pilotní. Pokud by měly baterie pokrývat celou odchylku společnosti E.ON, musely by být mnohonásobně větší. Firma nicméně uvažuje, že pokud se nové zařízení osvědčí, rozšíří je na desetinásobek počáteční kapacity. Úložiště v Mydlovarech by mělo být v plném provozu na konci letošního listopadu.

„První instalace zařízení Siestorage v Česku je pro nás důležitým milníkem také proto, že by u nás mělo vzniknout kompetenční centrum pro baterie, které obchodně pokryje oblast východní Evropy a část střední Evropy,“ vysvětluje Tomáš Hüner, ředitel divize Energy Management Siemens ČR. Provoz pilotní jednotky by mohl pomoci také s tvorbou pravidel pro fungování akumulačních jednotek v elektrických sítích.

Pravidla pro akumulaci budou součástí příští novely energetického zákona. Teprve pak budeme moci uvolnit podnikání s úložišti,“ říká Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu.

E.ON už provozuje velkokapacitní úložiště v Německu. Od roku 2014 mu dvě baterie pomáhají stabilizovat síť na severoněmeckém ostrově Pellworm. Letos instaluje baterie s výkonem deseti megawattů v anglickém Sheffieldu.

Siemens už svůj systém Siestorage dodal devíti zemím. Největší letošní zakázku dostala od Engie Deutschland, která baterie nasadí na přečerpávací elektrárně Pfreimd v severovýchodním Bavorsku.