Emisní povolenky dál zdražují, projevují se problémy francouzských jaderných elektráren | E15.cz

Do roku 2020 by se ceny mohly proti dnešku zdvojnásobit.

Ceny emisních povolenek zažívají nejdelší růst za poslední dva roky. Od květnového minima se postupně vyšplhaly o 68 procent vzhůru na aktuální hodnotu 7,3 eura za tunu vypouštěného oxidu uhličitého. Povolenky táhnou nahoru problémy francouzských jaderných elektráren.

Mimo provoz je kvůli kontrolám, které si vyžádal francouzský jaderný dozor ASN, 21 z 58 reaktorů. Chybějící elektřinu je nutné vyrobit především z fosilních zdrojů, které musejí povolenky nakupovat.

Naposledy byla nucena francouzská energetická společnost EdF odstavit na konci září čtyři reaktory Tricastin. Simulace ukázaly, že hráze na kanále, z něhož elektrárna bere vodu pro chlazení, by nemusely vydržet zemětřesení. ASN teď požaduje dodatečná data a výpočty. „Poptávka po povolenkách je stabilní.

Vypadá to, že na úrovni kolem sedmi eur se vyrovnala s nabídkou. Nevidíme žádné silné argumenty, proč by rostoucí trend neměl vydržet,“ říká Kateřina Kolaciová, analytička obchodníka s povolenkami Vertis. Podle pravidelného průzkumu mezi analytiky, který pořádá agentura Reuters, by se cena povolenek do konce roku měla v průměru držet kolem 6,82 eura.

Navzdory pátečnímu kolapsu jednání mezi zástupci členských států, Evropského parlamentu a Evropské komise o podobě reformy trhu s povolenkami po roce 2020 trh očekává, že se tito hráči dohodnou na příštím zasedání 8. listopadu. Reforma by měla v následujícím desetiletí vyhnat cenu povolenek až k 20 eurům.

Analytici oslovení Reuters odhadují, že příští rok se bude povolenka v průměru prodávat za 7,16 eura. Tomu pomůže i skutečnost, že na příští rok se neplánuje navýšení počtu povolenek prodávaných v aukcích, které poslalo cenu komodity dolů na začátku letošního roku.

V roce 2019 by měly povolenky stát v průměru 9,92 eura. V roce 2020 by se měla jejich cena vyšplhat na 14,70 eura.