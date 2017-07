Energetický regulační úřad mění vedení. To musí zahájit přípravu nových dokumentů | E15.cz

Na Energetickém regulačním úřadu se poprvé sejde nová pětičlenná rada, která bude regulátora řídit místo předsedkyně úřadu Aleny Vitáskové. Té na konci července skončilo funkční období. „Nejdříve musíme schválit jednací řád a další dokumenty, aby nové vedení mohlo začít fungovat. Strategické výhledy a hlavní priority úřadu stanovíme během měsíce,“ říká předseda rady Vladimír Outrata.

Distributoři elektřiny a plynu netrpělivě čekají na nová pravidla, která pro ně budou platit po roce 2019. Vitásková na začátku letošního roku jejich přípravu zastavila. S distributory se od té doby o nových podmínkách podnikání úřad nebavil.

„Chtěli bychom, aby ERÚ vydal nové podmínky co nejdříve. Teď si nikdo není jistý, jak mohou vypadat. Potřebujeme, aby plynárenské firmy měly jistotu, za jakých podmínek budou investovat do sítí,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu. Podobně mluví také zástupci distributorů elektřiny.

„Metodu regulace by úřad neměl měnit. Osvědčila se. Počítáme s tím, že se s Radou ERÚ co nejdříve sejdeme, abychom si vyjasnili, jak bude nová regulace vypadat,“ říká Milan Hampl, ředitel PRE Distribuce. Podle energetického zákona musí úřad začít veřejnou konzultací nových pravidel během září. „Máme připravený materiál, který je možné do konzultace pustit. Během ní se ještě bude měnit,“ uvádí Outrata.

Provozovatelé solárních elektráren si už dlouho stěžují, že se s ERÚ nejsou schopni domluvit na technických otázkách fungování elektráren. Typickým problémem jsou výměny vadných panelů. Úřad trvá na tom, že vadný panel nebo jiné zařízení lze vyměnit jen za totožný díl.

Solárníci argumentují, že panely nebo střídače vyrobené před osmi či deseti lety nelze sehnat. Chtěli by, aby mohli vyměnit panel za jiný, který bude mít jen stejný výkon. Až dosud jim za takový krok hrozilo, že jim ERÚ sníží vyplácenou podporu. „Víme o případech, kdy elektrárny o část podpory takto přišly,“ říká Jaroslav Jakubes z poradenské společnosti Enaco.

Majitelé malých střešních elektráren s výkonem do 10 kilowattů, které nepotřebují licenci, čekají, jestli úřad pod novou radou bude trvat na svém výkladu, že nesmí dodávat elektřinu do sítě. Přestože s dodávkami části vyrobené elektřiny počítají obchodníci s elektřinou i státní dotační programy.

Před rokem Vitásková zastavila reformu výpočtu regulovaných cen za přenos a distribuci elektřiny. Na ni by doplatili lidé s malou spotřebou, ale s vysokou hodnotou jističe. Zároveň slíbila, že úřad připraví nový systém, který nebude vyváženější. Zatím však ERÚ žádný nový návrh nepředstavil.

„Čeká to na nové vedení. Je jasné, že se systém regulovaných plateb musí změnit. Podíl neměnné složky platby za elektřinu by se měl zvýšit. Musí se to ale udělat sociálně přijatelně,“ uvádí Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých obchodníků s energiemi.

Distributoři chtějí regulované platby odpojit od výše spotřeby proto, že sítěmi s rozmachem vlastní výroby bude protékat méně elektřiny. Zařízení, které se však v minulosti instalovalo a dimenzovalo na vyšší výkony, se musí v regulovaných cenách zaplatit.