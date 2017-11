Energie zdraží, přesto ČEZ vydělá méně | E15.cz

Minimálně ještě další dva roky čekají akcionáře ČEZ špatné zprávy. Na burzách ceny elektřiny rostou a například kontrakt na dodání v příštím roce zdražil od začátku roku o 28 procent na 38 eur za megawatthodinu. Do zisku firmy se tento trend ale nepromítne. Navíc i mírné oživení v prodejních cenách elektřiny pohltí rostoucí náklady na nákup emisních povolenek.

ČEZ postupně prodává svou elektřinu dopředu až na tři roky. Tato strategie ho dobře chránila, když se cena elektřiny v uplynulých letech řítila k zemi. Teď stejná strategie vede k tomu, že příští rok bude ČEZ svou elektřinu prodávat za zhruba 31 eur za megawatthodinu, což je stejně jako letos. Za letošní tři čtvrtletí přitom připravil meziroční pokles cen elektřiny ČEZ o 3,1 miliardy korun provozního zisku.

Pokud nynější oživení na trhu s elektřinou vydrží, mohl by ČEZ v roce 2019 elektřinu prodávat za zhruba 32 eur. „Elektřinu prodáváme dopředu, abychom si zajistili stabilní přísun hotovosti. Naši strategii měnit nebudeme. Musí fungovat, ať už jdou ceny nahoru nebo dolů. Prostor pro využití vyšších cen je plně otevřený po roce 2021, na který nemáme prodáno prakticky nic,“ říká finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Výnosy rostly, zisk klesl Výnosy ČEZ za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostly o 1 procento na 146,7 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA se propadl o 6 procent na 41,1 miliardy korun. Očištěný čistý zisk díky mimořádným příjmům se zvýšil o 4 procenta na 17,3 miliardy korun.

Jenže i když zisk ČEZ už nebude padat kvůli cenám elektřiny, dole ho budou udržovat emisní povolenky. ČEZ musí každý rok nakoupit o zhruba 2,6 milionu povolenek více než v předchozím roce. Postupně končí období, kdy dostával povolenky zdarma výměnou za předchozí investice do modernizace elektráren.

Už letos ČEZ hlásí, že provozní zisk je meziročně kvůli povolenkám o 1,3 miliardy korun nižší. Příští rok ho bude větší nákup povolenek stát zhruba půl miliardy korun navíc. Kvůli vyšší ceně povolenek, která prudce roste od letošního léta, by se celkové meziroční minus mohlo vyšplhat zase nad miliardu korun. Analytici odhadují, že povolenky budou zdražovat až na zhruba 14 eur za tunu CO2 v roce 2020. Pro srovnání loni ČEZ stála v průměru jedna povolenka přes pět eur, na příští rok se prodává za 7,80 eura.

V předchozích letech dokázal ČEZ výpadky v zisku částečně pokrýt mimořádnými příjmy. Letos například vydělal 4,3 miliardy korun za prodej akcií MOL. Další miliardu získal z prodeje bytů v pražské Písnici. Letošní čistý zisk by se měl dostat na 19 miliard korun. Aktuálně ČEZ prodává aktiva v Bulharsku. „Prodej elektrárny ve Varně se do výsledků promítne. Čistý zisk by byl vyšší, kdybychom Varnu prodali za výrazně vyšší cenu, než je její účetní hodnota. Nemyslím si ale, že tento efekt bude velký,“ dodává Novák. O prodeji distribuční a obchodní části ČEZ zatím stále jedná s vybranými zájemci.