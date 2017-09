EPH kupuje německou elektrárnu na černé uhlí. Křetínského holding věří, že ji dostane zpět do zisku | E15.cz

EPH si po hnědouhelných elektrárnách kupuje ztrátový, čtyřicet let starý zdroj na černé uhlí. Věří, že ho dostane zpět do zisku.

Po hnědouhelných elektrárnách si Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského (zároveň vydavatele deníku E15 – pozn. red.) kupuje v Německu také černouhelnou elektrárnu Mehrum. Na koupi zdroje o výkonu690 megawattů se dohodl s oběma dosavadními vlastníky, Stadtwerke Hannover a BS Energy. „Smlouvu podepíšeme během září.

Řídíme se strategií postupně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů až na padesát procent. Rozhodnutí prodat elektrárnu umocnily také ekonomické tlaky v oblasti černouhelných elektráren,“ zdůvodnila prodej šéfka představenstva Stadtwerke Hannover Susanna Zapreva.

Cenu transakce nechtěly strany komentovat. V německých médiích se už dříve objevily spekulace, že by Němci k elektrárně přihodili ještě hotovost. Dosavadní vlastníci jako alternativu prodeje zvažovali zavření elektrárny, která je už několik let ve ztrátě. Přenechání českému holdingu jim tak ušetří peníze za pozdější likvidaci.

Stadtwerke Hannover oceňují účetní hodnotu svého 83procentního podílu v elektrárně na čtyřicet milionů eur, uvedl finanční ředitel hannoverské firmy Marc Hansmann.

Pro EPH je nákup téměř čtyřicet let starého zdroje pokračováním v německé strategii. Sází na to, že po odstavení jaderných elektráren v roce 2022 bude Německo uhelné zdroje ještě řadu let potřebovat. „Dosud našemu portfoliu dominuje hnědé uhlí. Koupí elektrárny Mehrum ho strategicky doplníme o černé uhlí.

Díky dlouhodobým zkušenostem s provozem tepelných elektráren věříme, že navzdory těžkým podmínkám na trhu najdeme pro Mehrum ve spojení s našimi dalšími elektrárnami ekonomickou perspektivu,“ uvádí Jan Špringl, místopředseda představenstva EP Energy.

Elektrárna leží na půli cesty mezi Hannoverem a Braunschweigem. Za poslední tři roky snížila výrobu skoro o čtyřicet procent. Tržby se propadly ze 156 na loňských 105 milionů eur.