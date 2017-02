EU musí v dohledné době skoncovat s uhlím, aby splnila pařížskou dohodu, varuje analýza

Evropská unie nesplní klimatické závazky, pokud do několika let nezavře uhelné elektrárny. V nedávno zveřejněné analýze to tvrdí thinktank Climate Analytics. Česká republika je zmíněná mezi zeměmi, které sázejí na uhlí zdaleka nejvíc.

Jak analýza Climate Analytics uvádí, pro splnění klimatické dohody z Paříže je třeba přehodnotit vztah EU k uhlí. Současný stav vyžaduje "úplné zastavení všech 315 uhelných elektráren v EU do roku 2030," tvrdí dokument. Využití uhlí v EU sice klesá tempem o jedno procento ročně, stále se však na produkci elektřiny podílí více než čtvrtinou.

"Nejlevnější cesta, jak naplnit pařížskou dohodu, je vyřadit uhlí a nahradit jej obnovitelnými zdroji energie," komentuje analýzu jedna z autorek Paola Yanguas Parraová.

Největší výzvou bude vyřazování uhelných elektráren v Německu, Polsku a obecně ve východní Evropě. Především německé a polské elektrárny představují v Unii přes 50 procent instalovaného výkonu v Unii. Analýza navíc upozorňuje, že obě země navíc plánují otevřít nové uhelné provozy. Rok 2030 nebude lehký ani pro Českou republiku, kterou analýza zmiňuje na třetím místě. Většina českých uhelných provozů by měla podle analýzy zavřít ještě před rokem 2025.

Na opačném konci tabulky je podle analýzy například Skotsko, které poslední uhelnou elektrárnu uzavřelo už loni, nebo Irsko, které má v provozu jen jedno zařízení. Rok 2030 je pak v souladu s plány Velké Británie, Dánska, Finska nebo Portugalska. O konci uhlí už také diskutují země jako Nizozemsko nebo Francie.

Problematika uhelných elektráren v EU má také ekonomický rozměr. Pokud by všechny stávající elektrárny fungovaly až do posledního roku odhadované životnosti, Unie by takzvaný uhlíkový rozpočet překročila do roku 2050 o 85 procent.

Odpovědnost není jen na straně EU. Skoncovat s uhlím musí také Čína, a to do roku 2040. Zbytek světa pak do roku 2050, uzavírá analýza.