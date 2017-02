Europarlament chce zrychlit snižování emisí v systému povolenek, členským státům navzdory

Na druhé straně poslanci vycházejí vstříc požadavkům průmyslu, kterému by nákup drahých povolenek uškodil v mezinárodní konkurenci. S odhlasovaným textem vstoupí parlament do jednání s členskými státy o konečné podobě reformy.

„Celý návrh je jako věž z kostek. Jakmile začnete jednotlivé kostky vyndávat, věž se zřítí. Pak ji budete muset složitě stavět znovu. Nedělejte si iluze o průchodnosti vašich pozměňovacích návrhů,“ upozornil v rozpravě Ian Duncan, který ve výboru pro životní prostředí dojednával text parlamentního návrhu. Přesto už rozprava ukázala, že část poslanců hodlá dohodnutý text měnit.

Trnem v oku zástupců Evropské strany lidové či evropských konzervativců je vyřazení výrobců cementů ze systému bezplatného přidělování povolenek. Povolenky by si cementáři měli kupovat. Před zahraniční konkurencí je má chránit nová povinnost dovozců cementu, kteří budou muset na dovážený cement kupovat povolenky. S detaily má přijít komise v roce 2019. „Jako poslanci nemůžeme připustit, aby vše bylo svěřeno pouze do pravomoci komise. Vraťme cement do obecného systému bezplatného přídělu povolenek,“ vyzval Ivo Belet z Evropské lidové strany.

Výroba cementu je vedle oceláren hlavním odvětvím, které získává nejvíce povolenek zdarma. Pokud by na ně už cementáři neměli nárok, zbylo by více povolenek ostatním sektorům. Navíc by nehrozilo, že by se jim příděl z roku na rok měnil podle aktuálního množství vypouštěných emisí. Přesto budou úpravy bezplatného přídělu povolenek pro některé firmy drahé. „I když parlament zmírnil text komise, pořád dvě největší české ocelárny Třinecké železárny a ArcelorMittal bude stát mezi roky 2021 a 2030 nákup dodatečných povolenek přes 1,5 miliardy korun,“ uvádí Jan Czudek, předseda oborové asociace Hutnictví železa.

Po Evropském parlamentu přijdou na řadu členské státy. Ty by se měly shodnout do konce února. Západoevropské státy požadují rychlejší odstranění přebytku povolenek na trhu, který drží cenu tuny oxidu uhličitého nízko. Proti zdražení protestují východoevropské státy. Česku dosavadní výsledky jednání vyhovují.