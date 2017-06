Event E15 Premium: Musíme redukovat dotace na obnovitelné zdroje, tvrdí Topolánek | E15.cz

Už potřetí se v hotelu Four Seasons koná diskusní snídaně v rámci odborných setkání E15 Premium na téma Energie Česka. „Energie je základem existence,“ zahájila svoji řeč předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Jak si ale budeme energii zajišťovat?“ položila otázku do pléna. Podle ní je současná civilizace závislá na fosilních palivech.

„Přes všechna dramatická prohlášení však stále nevíme, kdy dojde k jejich nahrazení,“ upozornila Drábová. Fosilní paliva tak lidstvo podle ní budou ještě nějaký čas dále provázet. Obzvláště pak v rozvojových zemích. Informační technologie podle ní způsobují enormní růst konzumního stylu života, což dále klade nároky na zdroje energie.

„Pokud z pohledu státu rezignujeme na roli státu v oblasti energetické bezpečnosti, vystavujeme se nebezpečí,“ tvrdí Drábová. „V roce 2040 bude lidstvo potřebovat o 40 procent více primárních zdrojů než dnes,“ varovala také s tím, že až 70 procent bude muset být pokryto fosilními palivy. Elektřina podle Drábové se nyní stává nezbytnou komoditou, která diktuje funkci většiny oblastí lidského života.

Dukovany 5 a Temelín 3 jsou zhruba vše, co si stat muze za současné kompetence troufnout zvladnout.D.Drabova, @E15news premium Energie Ceska — HankaF (@HankaFilipova) 21. června 2017

Podle Drábové je otázkou, jak by se měly vyvíjet politiky vedoucí třeba k budování nových elektráren a technologií využívajících obnovitelné zdroje. Na světě je v provozu 449 jaderných reaktorů. Česko podle Drábové patři mezi elitu, která umí postavit a provozovat tento zdroj energie.

Evropské země mají na tematiku velmi rozdílné a vyhraněné názory. V budoucnu i při nejstřízlivějších odhadech vývoje lze předpokládat, že i v příštích desítkách let bude v Evropě každá pátá žárovka svítit díky energii z jaderných elektráren, i když trend tomuto zdroji momentálně nepřeje.

Zúčastněné přivítala generální ředitelka mediálního domu Czech News Center Libuše Šmuclerová. „Doufáme, že snídaně bude možností pro vzájemné sdílení informací v rámci odborné veřejnosti v energetice,“ uvedla Šmuclerová.

Ja hodne pamatuji,napr. strategie jaderna vytopna do každého krajského města D.Drabova @E15news premium — HankaF (@HankaFilipova) 21. června 2017

Předseda Teplárenského sdružení ČR a bývalý premiér Mirek Topolánek zahájil svoji prezentaci parodováním stávajících politických rozhodnutí týkajících se klimatu. Připomněl náchylnost politiků k opětovně se objevujícím teoriím týkajícím se „udržitelného rozvoje“.

Lidé jsou podle Topolánka příliš náchylní k takzvané informační kaskádě, kdy je stále těžší a těžší odmítat většinový názor a snazší „jít s davem“, což vede k problémům a ignoraci faktů při rozhodování, například politická rozhodnutí Německa v oblasti energetiky.

„Z obecné politiky se po pádu železné opony vytratil „nepřítel“,“ tvrdil dále Topolánek. Nový nepřítel se tak v podání slabých a nevýrazných politiků objevil v podobě znečištění životního prostředí a neřeší se migrace či bezpečnost.

„Německo způsobuje silné problémy v české síti svojí neschopností přepravovat energetický nápor ze severu na jih,“ tvrdí Topolánek. „Podle aktuálního merit order (pořadí, v jakém se jednotlivé zdroje energie zapojují do sítě – pozn. red.) se navíc Německo bez uhlí neobejde,“ dodal s tím, že to nutí zemi dále ustupovat Rusku v projektu Nordstream 2. „Německo dále zůstane uhelnou velmocí, i když se sebevíc snaží deklarovat, že uhlí už ne,“ prohlásil Topolánek.

„Z fungující a nezávislé české energetiky se stává nemocný muž,“ kritizoval dopad taktovky evropské politiky Topolánek, podle kterého je nutné za každou cenu rozšířit českou jadernou flotilu a pracovat na energetické a teplárenské soustavě. Podle něj je na místě využití „smart“ technologií v energetice. „Musíme redukovat dotace obnovitelných zdrojů energie a podporovat ty zdroje, které u nás dávají smysl, třeba využití bioodpadu,“ uvedl Topolánek.

Verim v jedinou obnovitelnou vec a to je seda kura mozková,dost bylo Neznalku - Topolanek at @E15news Premium — HankaF (@HankaFilipova) 21. června 2017

„Věřím nové energetice, třeba jaderné fúzi,“ prohlásil Topolánek. Byť se o ní hovoří příliš dlouho, je budoucností. „Věřím v jediný obnovitelný zdroj: šedou kůru mozkovou,“ uzavřel Topolánek. „Nemyslím si, že jsme schopni zachránit planetu před CO2 a ovlivnit vliv člověka na oteplování planety,“ řekl Topolánek. Efektivnější je podle něj se soustředit na jasné a měřitelné způsoby ochrany životního prostředí, než jímače CO2 v rámci teorií o jeho vlivu na klima.

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO (společnost instalující lokální zdroje energie) Kamil Čermák upozornil, že nový „zimní energetický balíček“ nařízení EU bude Česko v makroekonomické oblasti stát až 700 miliard korun, aby byl takzvaně „splněn“.

Upozornil také na roli měst. Dvě třetiny lidí budou žít ve městech, kdysi to byl maximálně každý dvacátý, města přitom jsou největšími konzumenty energie. „Aktuálně s Prahou řešíme způsoby zabezpečení proti takzvanému blackoutu,“ potvrdil Čermák v kontextu tohoto výše zmíněného vývoje.

Podle Čermáka hrozí, že se ze „smart city“ stane prázdné řešení, slovo, které umřelo: městům totiž chybí reálná řešení, která pronikají do praxe velmi pomalu. Další problematickou částí vývoje ve městech jsou energeticky úsporné budovy a řešení pouličního osvětlení.

V neposlední řadě v transformaci do „moderní“ energetické společnosti bude nutné například vybudovat soustavu dobíjecích stanic pro elektromobily. Připomněl, že všechny tyto problémy hodlá ČEZ ESCO řešit nebo se minimálně podílet na jejich řešení.

Diskutující se shodli, že právě blackouty jsou enormním rizikem. Dana Drábová připomněla, že Praha historicky již několikrát čelila tomuto nebezpečí kvůli tomu, že má nepříznivě rozmístěné rozvodny. Topolánek v tomto kontextu „pochválil“ kvalitu české rozvodné soustavy, která již podle něj několik blackoutů mířících do Česka z Německa „zastavila“.

Čermák v rámci rozvoje měst připomněl menší česká centra, která jsou v rozvoji „mnohem dál“ než Praha. Za příklad uvedl Třinec, který je díky své politice rozvoje v elektromobilitě na pomyslné druhé příčce v zemi. Jde prý jen o to mít vůli učinit rozhodnutí, což se však v době, kdy se žaloba stala běžnou součástí veřejného života, velmi neobvyklé.

Vedoucí akciové analýzy České spořitelny Petr Bártek se ve své prezentaci zaměřil na to, zda bude pokračovat trend bezemisní energetiky. Stávající politiky podle něj nestíhají plnit závazky vlád z klimatických dohod o snižování tempa oteplování planety, které plynou například z Pařížské klimatické dohody.

„Potenciálně zde máme k dispozici celosvětový trh s povolenkami, protože země mohou v rámci Pařížské dohody svoji zátěž sdílet,“ dodal Bártek s tím, že právě tento aspekt je pro banky velmi zajímavý. „Neumím si představit, že by zmíněných globálních cílů bylo dosaženo bez jaderné energetiky,“ prohlásil Bártek s tím, že v některých částech světa prostě tolik slunce nesvítí a větru nefouká, s odkazem právě na Česko.

Uhlí je podle Bárteka stále zdrojem, který je nutné brát vážně. Z hlediska investic je však nepopulární kvůli permanentnímu poklesu ceny. Emisní povolenky v současné době fungují spíše jako dodatečná daň než jako nástroj ke snižování emisí.

Stávající pokusy o již „dvakrát takřka mrtvý“ systém by se však mohl oživit v rámci nových vyjednávání o čerpání dovolenkových rezerv. Bártek dále vyzdvihl roli zemního plynu v energetice, která se podle něj za poslední rok a půl zvýšila natolik, že o ní lze opět uvažovat.

Topolánek reagoval s kritikou povolenkového systému. Problémem Česka podle něj nejsou elektrárny, ale malé lokální zdroje znečištění na úrovni občanů, a doprava.

„Dnes technicky do vzduchu vracíme čistší vzduch, než který odebíráme, a do vodstva vypouštíme čistší vodu, než kterou průmyslově odebíráme,“ ironizoval situaci země Topolánek. Podle něj by byla nejspravedlivější všeobecná daň na uhlík, proti níž však zásadně lobovaly evropské automobilky.

Chief Commercial Officer Unicorn Systems Jan Konrád se zaměřil na vysvětlení možností, které současné a hlavně budoucí „moderní“ energetice mohou IT řešení nabídnout. Energetika z pohledu Unicorn Systéms již vyrovnala význam role bankovního sektoru. Budoucností evropského trhu je podle něj postupné propojování národních trhů s energiemi.

Je skvele,ze tu oze máme,ale může to vest k hruze,ac pro nás právníky dobre,spousta sporu.regulace je spatna @E15news Premium — HankaF (@HankaFilipova) 21. června 2017

Partner právní společnosti White & Chase Vít Stehlík vyzdvihl roli dlouhodobých smluv v rámci zachování tempa obnovy zdrojů. „V Česku hovoříme v rámci procesu povolení nových zdrojů o časovém měřítku pěti až osmi let,“ uvedl Stehlík s tím, že to je příliš dlouhá doba.

Z dobrých myšlenek se tak v rámci rozhodovacího procesu stává změť nesourodých řešení, varoval právník. Roli samu o sobě v tomto hraje systém zadávání zakázek. „Jsme jediná země, kde se zdroj jaderné energie vybírá podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek,“ varoval.