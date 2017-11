Event E15 Premium: Robotizace není průmysl 4.0 | E15.cz

Rychlosti prostupu inovací a objemu dat, se kterými se firmy musí vypořádat, se věnoval ředitel pro digitalizaci Siemens Česká republika Leoš Dvořák. „V roce 2016 vzniklo na světě přes 50 procent existujících dat, ale jen 0,5 procenta z nich se proměnilo v informaci,“ prohlásil. Podle něj má lidstvo problém se zužitkováním dat problém. Kolem roku 2020 by mělo být 50 miliard připojených zařízení k internetu.

Podle Dvořáka není pravda, že robotizace představuje průmysl 4.0. Japonsko či Německo jsou země s nejnižší nezaměstnaností, ale zároveň s nejvyšší robotizací. Změnu Dvořák předpovídá v chemickém průmyslu a efektivním zasílání dat do úložišť.

„Máme progresívní, zajímavé technologie, ale stále jen technologie. Jsme na to dostatečně připraveni? Máme na to odborníky?“ to jsou podle Dvořáka to jsou nejdůležitější otázky současné „revoluce“. Vzdělanost a dostatek, respektive nedostatek lidí, kteří by s novými technologiemi uměli, je problém.

Generální ředitel společnosti M2C Matěj Bárta se věnoval kvalifikaci pracovní síly a zabezpečenosti sítí. Podle něj existuje v efektivním využití těchto zdrojů velká rezerva, která může posunout firmy k vyššímu výkonu. „Analytickými softwary je možné kontrolovat či monitorovat veškeré procesy ve firmě,“ vysvětlil s tím, že vše může probíhat navíc on-line.

„Dlouhodobě pracovní síla nebude taková, jakou bychom si ji představovali,“ proto sázíme na on-line monitoring a vyšší kontrolu, prohlásil Bárta. Ta ale může být, na rozdíl od negativních konotací s románem 1984, velmi přínosná. Popsal například možnost nasazení umělé inteligence v hledání podezřelých balíčků či tašek ve veřejném prostoru – takové informace pak mohou být předány bezpečnostním složkám.

Moderátor Jakub Železný se Bárty zeptal, jak se k tomuto staví odbory? „Je to o tom, zda jsme zaměstnancům schopni vysvětlit, že tento monitoring je k jejich vlastnímu dobru,“ reagoval Bárta.