Evropa chystá razantní rozvoj větrných turbín na moři, chce dosáhnout pětinásobného výkonu | E15.cz

Vlády Německa, Dánska a Belgie podpořily plán průmyslu během příštího desetiletí instalovat v pobřežních vodách větrné elektrárny o kapacitě 60 gigawattů. To je více než pětinásobek stávající kapacity.

Ministři energetiky těchto zemí a představitelé 25 společností včetně světové jedničky na poli větrné energie Dong Energy A/S přislíbili spolupráci s cílem snížit náklady a zvýšit investice do této oblasti.

Společné prohlášení, které dnes podepsali v Londýně, staví na loňské dohodě deseti severoevropských zemí, které se zavázaly spolupracovat na snižování nákladů na instalaci větrných turbín v pobřežních vodách. Obchodní skupina WindEurope hodlá požádat o podporu sedm zemí, které dnes svůj podpis pod dohodu nepřipojily. Některé z nich, jako například Británie, musí počkat na výsledek parlamentních voleb.

Podle údajů výzkumné organizace Bloomberg New Energy Finance je výkon větrných elektráren v pobřežních vodách po celém světě na úrovni asi 13,8 GW. Ceny těchto elektráren se za posledních pět let prudce snížily, jen v loňském roce byl zaznamenán pokles o 22 procent.

Plánovaný výkon 60 GW, který má být instalován v období let 2020 až 2030, představuje podle WindEurope jen zlomek potenciální kapacity větrných elektráren v pobřežních vodách. Ty by teoreticky mohly vytvořit 2600 až 6000 TWh ročně při konkurenceschopných nákladech 65 EUR/MWh a na poptávce Evropské unie po elektřině se případně podílet 80 až 180 procenty. Podle dohody chtějí zúčastněné strany náklady srazit v předstihu do roku 2020 na 100 EUR/MWh ze stávajících zhruba 140 EUR/MWh.