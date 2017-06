Evropská reforma trhu s elektřinou budí odpor | E15.cz

Brusel chce ještě více koordinovat řízení přenosových soustav. Jejich správci tvrdí, že to ohrozí bezpečnost dodávek elektrické energie.

Reforma trhu s elektřinou podle návrhu Evropské komise by mohla ztroskotat na odporu provozovatelů národních přenosových soustav. Nesouhlasí se záměrem komise vytvořit novou instituci regionálních operačních center. Ta by měla vydávat závazné pokyny pro národní provozovatele, jak mají řídit své soustavy. Centra by ovšem od podřízených provozovatelů nepřebírala odpovědnost za bezpečnost dodávek.

„Obavy provozovatelů přenosových sítí nejsou oprávněné. Řízení přenosové soustavy v reálném čase bude vždy zodpovědnost jejího provozovatele. Stejně jako zodpovědnost za bezpečnost dodávek,“ oponuje místopředseda komise Maroš Šefčovič, který má reformu na starosti.

Regionální centra by měla za národní provozovatele počítat dostupnou kapacitu elektráren a analyzovat bezpečnost provozu soustav. To už nyní v rámci přeshraniční spolupráce provozovatelé dělají. Nově ale mají regionální centra rozhodovat o nákupu služeb pro stabilizaci soustavy.

„Nebudeme mít záruku, že tyto služby budou vždy dostupné. Zatím si je nakupujeme a řídíme sami,“ uvádí člen představenstva českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS Zbyněk Boldiš. Regionální centra by měla také nařizovat národním provozovatelům, jakou maximální kapacitu elektráren lze nabídnout za úplatu sousední zemi pro případ nouze v takzvaných kapacitních mechanismech. „To narušuje právo na svobodnou volbu energetického mixu,“ dodává Boldiš.

Šefčovič namítá, že regionální centra mají provozovatele soustav přimět k hledání společných řešení, jak optimálně využívat přeshraniční propojení. Až šedesát procent jejich kapacity se teď podle něj nedá použít pro obchod. „Aby nenastávala situace, kdy provozovatel soustavy řekne, že je za všechno zodpovědný a s nikým se nebude bavit. Každá země si pak buduje velké nadbytečné kapacity,“ uvádí komisař.

Provozovatelé soustav však už několik let dobrovolně spolupracují nejen na řešení krizových situací. Tuto dobrovolnou spolupráci, s níž počítají i stávající unijní pravidla, preferuje také evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E. „Nedává smysl, aby komise této dobrovolné spolupráci nedala šanci prokázat schopnost plnit funkce regionálních center,“ uvádí Diana Procházková, ředitelka Sekce služby ČEPS.