Evropské země se shodly na reformě systému emisních povolenek | E15.cz

Povolený objem emisí by se měl v letech 2021 až 2030 snižovat o 2,2 procenta ročně, tedy výraznějším tempem než doposud. Z trhu by měly být staženy až dvě miliardy povolenek, což by mělo vést k nárůstu ceny za vypuštění tuny oxidu uhličitého do ovzduší na 25 eur (638 korun) ze současných pěti eur, napsala agentura DPA.

Německý průmysl podle DPA vyjádřil obavy, že dohodnuté změny by mohly mít negativní dopad na konkurenceschopnost evropských firem. Ochránci přírody zase považují reformu za příliš mírnou. "Obchod s emisemi tak bude dál hrát stejnou roli jako dosud - zůstane téměř bezvýznamný," uvedla organizace Climate Action Network (CAN).

Ocelářská unie sdružující 15 nejvýznamnějších českých a slovenských ocelářských firem dnes uvedla, že reforma bude stát ocelářské podniky miliardy korun. "Jedná se o kompromis, který nikoho úplně neuspokojí a pro nás je spíše zklamáním," řekl k dohodě Jan Czudek, předseda správní rady Ocelářské unie a generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren.