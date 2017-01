Export českých zbraní pokořil rekord, zbrojařské firmy vyrábí na hraně kapacit

Růst dalšího exportu produktů českého zbrojařského průmyslu letos přibrzdí nedostatek pracovníků. "Nárůst (letos) bude také, ale nebude už tak rapidní. Výrobci jsou na hranici svých výrobních kapacit, většinou se jim nedaří shánět nové lidi," uvedl Hynek. Poptávka je podle něj vysoká, ale čeští výrobci nejsou schopni ji naplnit.

Loni se díky dalšímu vývozu letounů L-159 mírně zvýšil podíl letecké techniky na celkovém vývozu. Rostou také dodávky technologií a polotovarů. Souvisí to s tím, že čím dál víc zemí chce, aby jim výrobci zbraní garantovali schopnost výroby či oprav v jejich zemi. "Je to kvůli bezpečnosti dodávek. Už nikdo nechce být závislý na dodavateli ze zahraničí komplexně," dodal Hynek.

Export zbraní a vojenského materiálu z Česka byl v roce 2015 rekordní, když dosáhl 15 miliard korun. Největší část (28 procent) mířila do států EU, ze zemí pak do Iráku. Do zemí EU české zbrojovky vyvezly předloni vojenský materiál za 4,3 miliardy korun. Největším obchodní partnerem ČR se v tomto segmentu stal Irák, kam bylo vyvezeno zboží za 1,64 miliardy korun, na druhém místě byly USA (1,1 miliardy korun).

Hodnota exportu střelných zbraní činila 3,3 miliardy korun. Tuzemské zbrojařské firmy vyvezly 86 736 revolverů a samonabíjecích pistolí v hodnotě 835 milionů korun. Drtivá většina mířila do Spojených států a dále do Jižní Afriky a Kanady. Hodnota vývozu 71 533 dlouhých zbraní dosáhla 592 milionů korun.

Koncem roku 2015 mělo povolení k exportu vojenského materiálu 226 právnických osob a dvě fyzické osoby. Export pro české zbrojařské firmy představuje 90 procent jejich produkce. V jiných zemích Evropské unie a NATO je to deset až 30 procent celkového objemu jejich výroby.