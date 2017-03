Farmaceutické firmy: zavádění nových léků je v Česku pomalé

Zavádění nových léků do praxe je v Česku jedno z nejpomalejších v Evropě. Proces posuzování úhrady ze zdravotního pojištění trvá v průměru asi 18 měsíců, v některých evropských zemích to jsou tři měsíce. Na konferenci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) to řekl Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku.