Fiat má o propojení s Volkswagenem nulový zájem, říká šéf Marchionne

Ještě v průběhu středy generální ředitel koncernu Volkswagen Matthias Müller nevyloučil případná jednání s Fiatem. Reagoval tak na prohlášení Sergia Marchionneho, šéfa italského koncernu. Ten na ženevském autosalonu oznámil, že by po akvizici Opelu francouzským PSA mohlo dojít ke spojení VW a Fiatu.

Podle Marchionneho však došlo ke špatnému výkladu jeho slov. „Pouze jsem řekl, že pokud evropskou jedničku ohrozí spojení jiných automobilek (propojení PSA a Opelu, pozn. red.), bylo by logické, aby se daná firma na vrcholu snažila znovu osamostatnit,“ uvedl pro ANE ve středu Marchionne. Podle něj je Fiat jediným možným partnerem na evropském trhu, který by Volkswagenu dával smysl. Sám Marchionne však o rozšíření spolupráce v současnosti nestojí. „Matthiasovi nezavolám, nemám o to zájem,“ řekl ředitel Fiatu směrem ke svému protějšku z Volkswagenu.

Absenci kontaktu mezi oběma šéfy zmínil již den předtím sám Müller, kterému vadilo především to, že případnou spolupráci ředitel Fiatu řešil s médii, ne přímo s vedením Volkswagenu. A to i přesto, že Marchionne dlouhou dobu o propojení s konkurencí mluvil. Hlavním důvodem podle něj bylo snížení nákladů na výzkum a vývoj, či případné slevy při nákupu většího množství totožných dílů pro sdílené platformy.

Koncern Fiat Chrysler vzniknul před dvěma lety, kdy italský výrobce za necelých pět miliard dolarů koupil americkou automobilku, jež byla také kvůli finanční krizi v problémech. V současnosti se chce koncern soustředit především na značku Jeep a její vozy SUV, značné finanční prostředky investuje také do znovuzrození Alfy Romeo. Ta má soupeřit s prémiovými německými značkami.