Finská Nokia jde do dalšího rizika: sází na novou generaci bezdrátových sítí | E15.cz

Slavná finská společnost Nokia svého času nezvládla přechod na chytré telefony a nedokázala konkurovat iPhonům a jejich nákladné technologii dotykových obrazovek. Nedostatečný kapitál nutil Nokiu sáhnout při výrobě po lacinějších variantách, které ale u spotřebitelů příliš nebodovaly, a tak se společnost dále hroutila pod náporem konkurence.

Nový šéf Risto Siilasmaa přišel do Nokie v roce 2012 v době, kdy její prodeje mobilních zařízení klesly oproti předchozímu roku o více jak čtvrtinu. O rok později prohlásil: „Je evidentní, že Nokia nemá prostředky na financování požadované akcelerace ve vývoji mobilních telefonů a chytrých zařízení.“ A celou telefonní divizi s 32 tisíci zaměstnanci prodal americké společnosti Microsoft.

Svou hlavní činnost poté Nokia přesunula do jiného segmentu komunikačních technologií. Dnes vyrábí zejména síťové procesory, routery, radiové přijímače základnových stanic a další součásti převážně neviditelné infrastruktury mobilního internetu. A krok, který se v zemi přijímal s rozpaky, se zřejmě vyplatil.

„Nokia má sklon riskovat už celá desetiletí,“ řekl Tero Kuittinen, spoluzakladatel finské společnosti pro mobilní aplikace Kuuhubb agentuře Bloomberg. „Když se na počátku devadesátých let zaměřila na mobilní telefony, hodně lidí říkalo, že je to úplná šílenost, protože do té doby byla výrobcem kabelů,“ uvedl Kuittinen.

Dnes je sice firma kvůli odprodané mobilní divizi o něco menší, stále je však velkým hráčem. Její loňské tržby dosáhly hodnoty 26,1 miliardy dolarů a odkoupila i některé své konkurenty, například francouzský Alcatel-Lucent.

Největší příjmy společnosti plynou z obchodování s poskytovateli bezdrátových služeb, jako je Verizon, AT&T, T-Mobile, Korea Telecom a Deutsche Telecom. Těm dodává vše, co potřebují k připojení svých zákazníků: rádiové vysílače, přepínače, servery, antény a software. Sítě také nastavuje, testuje a za poplatek i provozuje.

Spolu se svými největším konkurenty švédským Ericssonem a čínským Huawei Technologies ale čelí v nejbližších dvou letech další výzvě: přechodu na novou generaci bezdrátových sítí pod značkou 5G, která umožní rychlejší a objemnější datové přenosy. Ta by měla najít využití zejména u samořízených vozidel, výrobních robotů, chytrých domovů nebo vzdálených robotických operacích.

„Chceme být společností, která pomůže digitalizovat velké podniky,“ řekl Bloombergu generální ředitel Nokie Rajeev Suri. Sázka na 5G je pro Nokiu dalším velkým riskem v její dlouhé historii. Pokud v něm neuspěje, bude muset sáhnout k další zásadní restrukturalizaci.