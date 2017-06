Firma Vítkovice Revmont půjde do reorganizace, schválili věřitelé | E15.cz

Společnost Vítkovice Revmont ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group (VMG) ostravského podnikatele Jana Světlíka půjde do reorganizace, rozhodli věřitelé. Usnesení o povolení reorganizace ještě musí vydat soud.

Firma je v úpadku od března. Celkem 31 jejích věřitelů u soudu přihlásilo pohledávky dohromady za téměř 250 milionů korun, insolvenční správce David Vandrovec ale uznal pohledávky jen za necelých 90 milionů korun.

Vítkovice Revmont nejsou výrobní firmou, fungují jako obchodní a projektová společnost a mají jen pět zaměstnanců. Insolvenční návrh na sebe podala sama společnost, zdůvodnila to rozhodnutím Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, podle nějž má uhradit za své dodavatele zhruba 37,9 milionu korun jako doplatek na dani z přidané hodnoty.

Právní zástupkyně Vítkovic řekla, že podnik funguje a z hospodářských výsledků lze očekávat, že by mohli být uspokojováni věřitelé. Stabilizovat podnik se podle firmy podařilo díky odblokování jeho účtů po zahájení insolvenčního řízení.

"Nezajištění věřitelé jsou vesměs s dlužníkem v obchodních vztazích, takže jejich zájem je také na tom, aby provoz závodu nadále pokračoval. Co je v této věci podstatné, je to, že dlužník aktivně se brání proti daňovým pohledávkám finančního úřadu, proti platebním výměrům, které byly vydány, neboť má zato, že se nedopustil žádného daňového deliktu," řekla Martínková.

Firma podle ní z podstatné části vyměřenou daň uhradila. Finanční úřad u soudu ještě přihlásil pohledávky za víc než 72 milionů, insolvenční správce je popřel. "V rámci reorganizace se bude (dlužník) snažit dosáhnout toho, aby ta daňová povinnost, kterou státu zaplatil, byla do majetkové podstaty vrácena. Pokud by se to podařilo, je připraven ty peněžní prostředky nabídnout věřitelům k uspokojení jejich pohledávek," řekla Martínková. Jedná se zhruba o 25 milionů korun.

Největšími uznanými věřiteli Vítkovic Revmontu jsou další firmy ze skupiny VMG: Vítkovice, a. s., jež přihlásila pohledávky za téměř 31 milionů korun, a Vítkovice Heavy Machinery s pohledávkami za více než 18 milionů. Největšími neuznanými věřiteli jsou banky - Komerční banka s pohledávkami za téměř 28 milionů korun a Raiffeisenbank, jíž insolvenční správce uznal pohledávky za 26 milionů korun a popřel pohledávky za 52 milionů.

Řešit úpadek Revmontu reorganizací doporučoval i insolvenční správce. Firma se bude řídit reorganizačním plánem, který musí schválit věřitelé a soud. Kdyby ji věřitelé poslali do konkurzu, znamenalo by to její zánik a rozprodej majetku.

"Šance na reorganizaci respektive na její úspěch je opravdu veliká," míní Vandrovec. Firma podle něj vykazuje spíš kladné hospodářské výsledky. "Záleží nicméně na tom, jak se dlužníku podaří dotáhnout do konce nějaká restrukturalizační opatření k tomu, aby mohl fungovat dál," dodal.

Loni obrat Revmontu přesáhl 177 milionů korun. Vlivem opravných položek na pohledávky ve skupině ale byla výsledkem hospodaření za minulý rok ztráta.

Skupina Vítkovice Machinery Group, jejímž hlavním vlastníkem je Jan Světlík, se loni dostala do finančních problémů a čtyři z jejích firem - kromě Revmontu ještě Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi - skončily v úpadku. Celá skupina zahrnuje víc než 20 firem, které mají dohromady téměř 5000 zaměstnanců.