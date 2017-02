Ford chce za čtyři roky nasadit plně autonomní vůz

Autonomní dodávkové vozy by mohly rychle a efektivně doručovat nákupy nebo i spěšné zásilky, přičemž poslední etapu cesty k příjemci by obsloužily drony. Ty se totiž dostanou i do míst nepřístupných vozem, například do horních pater výškových budov, nebo tam, kde nelze snadno a bezpečně zaparkovat.