Fotogalerie: Areál Dolních Vítkovic loni překonal rekord v počtu návštěvníků

"Rok 2017 bude velkou výzvou o postup na pomyslné stupně vítězů. Lákadlem je z důvodu velkého zájmu i prodloužená dočasná expozice Sexmisie ve Velkém světě techniky. Brzy by se nově měla ve Světě Techniky objevit interaktivní výstava s Českou televizí Déčko, se kterou už delší čas spolupracujeme na oblíbeném dětském vzdělávacím pořadu Úžasný Svět techniky (nově Úžasný svět vědy), který se vysílá každý víkend v čase oběda," uvádí Ostravský svět techniky.

Letos budou hlavním tématem Dolních Vítkovic vzdělávací aktivity. Proběhnou i tradiční festivaly Colours of Ostrava, Beats For Love, Oldies festival, v DOV vystoupí letos The Dire Straits a lákadlem bude další spousta zajímavých akcí.