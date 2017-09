Francie chce ukončit těžbu ropy a plynu. Může být vůbec první takovou zemí | E15.cz

Francouzská vláda hodlá do roku 2040 ukončit veškerou těžbu ropy a zemního plynu na svém území i v zámořských teritoriích. Vláda představila návrh příslušného zákona, jehož přijetí chce dosáhnout ještě v letošním roce. Francie by se tak stala první zemí, která by podobný krok uskutečnila. Jde spíše ale o symbolické opatření. Produkce ropy a plynu ve Francii se totiž na domácí spotřebě podílí jen zhruba jedním procentem.