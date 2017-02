Francouzi z PSA slíbili, že továrny Opelu v Německu zachovají

Francouzská automobilka PSA Group německé vládě slíbila, že v případě převzetí konkurenta Opel zachová v provozu všechny jeho továrny v Německu. Napsal to dnes německý nedělník Bild am Sonntag. Opel, který je evropskou divizí americké automobilky General Motors (GM), zaměstnává v Německu více než 18 tisíc lidí.

Společnost PSA, která vyrábí vozy Peugeot a Citroën, tento týden potvrdila, že o převzetí Opelu uvažuje. Podle informací Bild am Sonntag by PSA mohla první smlouvy s GM ohledně převzetí Opelu podepsat ještě před autosalonem v Ženevě, který začne 9. března. Vyřešení všech podrobností transakce by však mělo trvat ještě měsíce.

Opel má továrny i v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Španělsku a v Británii, kde působí pod značkou Vauxhall. Podle dřívějších informací zdrojů agentury Reuters se v rámci rozhovorů o převzetí jedná o snižování počtu zaměstnanců i závodů a v centru pozornosti jsou v tomto směru dvě továrny divize Vauxhall v Británii.

Mluvčí britské vlády v sobotu uvedl, že premiérka Theresa Mayová se kvůli plánovanému převzetí Opelu setká s generálním ředitelem PSA Carlosem Tavaresem.