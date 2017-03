Gazprom vyhlíží vyšší příjmy, navíc plánuje další investice

Gazprom již dříve uvedl, že v lednu vyvezl do zemí mimo Společenstvo nezávislých států (SNS) rekordních 19,1 miliardy metrů krychlových plynu. To bylo o 26 procent více než ve stejném měsíci loni. Výrazný růst zaznamenaly největší dovozci. Vývoz do Německa stoupl o 23,2 procenta, do Itálie o 48,2 procenta, do Francie o 68,1 procenta a do Rakouska o 123,5 procenta.

Loni Gazprom zvýšil vývoz do zemí mimo SNS o 12,5 procenta na rekordních více než 179,3 miliardy metrů krychlových.

Gazprom nyní staví plynovod Síla Sibiře, kterým má téct plyn ze sibiřských polí do Číny. Letos plánuje Gazprom zvýšit investice do výstavby plynovodu na 158,811 miliardy rublů (69,3 miliard korun) z loňských 76,126 miliardy rublů. Dodávky ropy by mohly začít v roce 2019. Gazprom má podle dohody podepsané v roce 2014 dodávat do Číny 38 miliard krychlových metrů plynu ročně po dobu 30 let.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Firma je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí včetně České republiky. Podle svých internetových stránek se na globálních rezervách plynu podílí 18 procenty a na celosvětové těžbě plynu 14 procenty.