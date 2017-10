GESTO DESETILETÍ: Přecházení v noci může být nebezpečné. Posviťme si na zebru | E15.cz

V Česku se ročně stane přes tisíc bouraček s chodci na přechodu. Podle posledních dostupných údajů se při nehodách na zebře v roce 2015 těžce zranilo 228 chodců, 25 zemřelo. I když se pochopitelně nedá zabránit všem těmto zraněním, rizika se dají snižovat.

Odborníci potvrzují, že bezpečí pro chodce na vozovce znamená především být vidět. Ty nejtragičtější nehody se stávají za tmy. Šest z deseti usmrcených chodců přišlo o život při nehodě v noci.

Tma je zabiják

Jako při nehodě, která se stala před necelým rokem v centru Prahy. Bylo to u Úřadu vlády večer, za tmy. Vozovka byla mokrá a odrážela se od ní světla aut. Mladý muž se před přechodem rozhlédl, do vozovky vstoupil bezpečně. Když byl ale uprostřed silnice, objevila se zprava před přechodem dodávka. Muž si jí zřejmě v zamyšlení nevšiml, nebo ho vůbec nenapadlo, že by nezastavila. Dodávka začala brzdit jen pár metrů před srážkou. Ke vší smůle pár vteřin poté chodce odmrštěného dodávkou a ležícího kousek za přechodem ještě přejelo další auto. Odnesl si z toho těžká zranění.

Výsledky podrobného vyšetřování neznáme, jedno je ale ze záběrů patrné. Chodec ve tmavém oblečení je na přechodu ve tmě a na lesklé mokré vozovce velmi špatně vidět. V ulici je veřejné osvětlení a to dává chodcům pocit, že je světla dost. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak. Přechod nebyl pořádně osvětlený. A takových přechodů je v Česku většina, upozorňují odborníci už několik let.

Oranžové hlasování

V roce 2013 se do problému osvětlení přechodů pro chodce vložila v rámci projektu Vaše volba Nadace ČEZ. Spolupracovala na něm s Policií ČR a s BESIP. Nadace vytipovala sedmdesát rizikových přechodů v republice. Veřejnost pak vyzvala, aby mezi nimi hlasováním vybrali v každém ze sedmi distribučních regionů CEZ tři přechody, u kterých považují za důležité postavit lampy. Další přechody vybírali odborníci a dohromady v této akci zaplatila Nadace ČEZ osvětlení 35 přechodů.

Ze začátku to byla jen jedna z regionálních iniciativ Nadace ČEZ. Anketa ale strhla lavinu příznivých reakcí i uznání odborníků. Zájem lidí i samospráv o tento příspěvek organizátory překvapil. „Mělo to nečekaný ohlas. Zjistili jsme, že přechodů, které potřebují osvětlit, je mnohem více. Proto jsme se rozhodli z toho udělat samostatné grantové řízení,“ říká manažer Nadace ČEZ Daniel Novák.

Stovka za rok

Od roku 2015 tak mohou starostové měst a obcí žádat v programu Oranžový přechod o příspěvek až 120 tisíc korun na osvětlení. Ten je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v obcích i mimo ně.

„O grant Oranžový přechod je obrovský zájem. Chodí nám kolem stovky žádostí každý rok,“ dodává Novák. Mezi žádostmi nadace vybírá podle toho, jak je silnice frekventovaná, kolik chodců tu přechází, zkrátka podle potřebnosti.

Kdo v grantovém řízení uspěje, dostane na svůj projekt peníze předem. Poté musí doložit, že osvětlení vybudoval. „Není to tak, že by to museli nejdříve sami financovat. Dostanou peníze od nás a mohou za ně budovat. To je pro obce lepší,“ říká Chaloupková. Celkem už Nadace ČEZ podpořila osvětlení 113 přechodů ze všech krajů. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji, a to šestnáct.

Správné světlo

Pro nadační aktivity ČEZ je téma osvětlování přechodů příhodné nejen proto, že lampy využívají hlavní produkt firmy, tedy elektřinu. „Propojilo se tu více věcí. Bezpečnost je pro nás zásadním tématem a jednou z klíčových firemních hodnot,“ říká Chaloupková. „Navíc tu je zjevně společenská potřeba. Přechody jsou všude a všichni je používáme,“ dodává.

Nasvícení přechodu je věda. Dokonce jsou i přechody, o kterých se dá říci, že jsou nasvíceny špatně. Nadace podporuje jen ty projekty, které splňují jasná technická kritéria. Základním pravidlem je, že přechod pro chodce musí být osvětlen intenzivněji než okolí. Světlo by ale také mělo být jinak zabarvené. Lampa má být také předsazena kousek před přechodem. Na chodce tak svítí trochu z boku, aby ho osvítila z té strany, ze které ho vidí přijíždějící řidič. Kužel světla přitom směřuje dolů, aby neoslnil řidiče.

V souladu s názvem programu mají instalované lampy většinou oranžovou barvu, firemní barvu ČEZ. To ale není základní podmínkou a v několika městech jsou výjimky. „Respektujeme, že historické lampy například v centru musejí ctít místní pravidla,“ říká Novák.

