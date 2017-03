Gumotex vydělává na levných surovinách i zájmu automobilek

Břeclavskému Gumotexu loni rostly tržby téměř o desetinu na více než 2,7 miliardy korun. Firma předpokládá, že podobného výsledku dosáhne i letos. Loňský a předloňský rok byl úspěšný co do výše zisku díky historicky nejnižším cenám surovin a materiálů. Zdražovat začaly až koncem loňského roku.

Výrazně dražší než loni už je kaučuk a rostla také cena textilu. Dalším zásahem do hospodaření by mohl být konec měnových intervencí České národní banky.

"V konečném důsledku půjde o znevýhodnění exportérů. Proto jsme se na to dlouhodobě připravovali, protože většina výrobků míří do zemí Evropské unie nebo do USA. Máme obchody zajištěné v hlavních měnách, tedy v eurech a dolarech do roku 2019. Letos by proto nemělo mít ukončení intervencí na naši ekonomiku vliv," uvedl Kašuba.

Stále větší podíl tržeb tvoří v Gumotexu výrobky pro automobilový průmysl, jde například o sluneční clony a některé další plastové interiérové díly. V současnosti jsou to zhruba dvě třetiny. Zbylou třetinu tvoří tradiční produkce, jako jsou nafukovací čluny, záchranné systémy či nafukovací matrace.

"Loni jsme investovali 155 milionů korun, letos se plánuje 171 milionů. Hlavní objem peněz půjde do obnovy a modernizace výrobních zařízení, postupně se mění také samotný areál podniku," uvedl Kašuba.

Zaměstnanců má podnik přes 1500, loni se podařilo přijmout 160 nových lidí i přes složitou situaci na trhu práce. "Zvýšené požadavky pro letošek zajišťujeme jak zaměstnáváním kmenových pracovníků, tak agenturních," sdělil Kašuba.

Kromě hlavního závodu v Břeclavi má podnik také závody v Jaroměři, Mostě, Rožnově pod Radhoštěm a slovenské Myjavě.