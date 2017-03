Hamé hlasí rekordní tržby. Po letech rostly i na českém trhu

Stále se rozšiřující typy výrobků vyráběných v některém z deseti závodů Hamé ve čtyřech zemích je důvodem, proč loni stouply tržby Hamé meziročně o necelá tři procenta na 5,23 miliardy korun. Je to zároveň nejvíce v polistopadové historii od transformace a privatizace podniku. Vyšší tržby o čtyři až pět procent očekává i v letošním roce.

Firmu v posledních letech táhly především stoupající prodeje v zahraničí. „Český a slovenský trh naopak stagnoval. Za loňský rok již můžeme ohlásit nárůst i na těchto trzích, které jsou pro nás hlavní,“ uvedl generální ředitel Hamé Martin Štrupl.

V Česku si Hamé polepšilo o pět procent. Na celkových tržbách se tak Česko podílí zhruba polovinou, Slovensko je podle tržeb druhé se sedmnácti procenty. Významný růst firma zaznamenala i v Rusku, kde kvůli propadu rublu před lety začala být ztrátová a musela zdražovat.

Poté, co se loni rubl zpevnil, se ale začala situace lepšit a nyní je Rusko pro Hamé trh číslo tři. Významně přitom firmě pomáhá existence výrobního závodu v Rusku, takže se na prodeje výrobků nevztahuje embargo vyhlášené Ruskem na dovoz potravinářských výrobků z EU.

Pozitivní vliv má podle Štrupla i to, že firma za posledních deset let výrazně rozšířila portfolio výrobků. Ještě před deseti lety tvořily trvanlivé masové produky jako paštiky a další polovinu výroby, nyní je to 39 procent. Hamé naopak začalo vyrábět zcela nové kategorie, jako například bagetové produkty. „To je stěžejní faktor, proč se firmě daří a přečkává i slabší roky,“ podotkl Štrupl.

V loňském roce Hamé převzala norská skupina Orkla.