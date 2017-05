Harley Davidson přesune část výroby z USA do Thajska | E15.cz

Americký výrobce motocyklů Harley Davidson postaví továrnu v Thajsku, aby mohl lépe obsluhovat rostoucí odbytiště v jihovýchodní Asii. Společnost to dnes uvedla ve svém prohlášení. Krok kritizují americké odbory.

Firmě se na tamějších trzích loni dařilo nejlépe v historii, přestože přesná čísla nezveřejnila. Díky nové továrně jihovýchodně od Bangkoku se nyní společnost vyhne 60procentní dani, kterou Thajsko uvalilo na dovoz motorek. Další daňové úlevy při vývozu do sousedních zemí umožní obchodní dohody uzavřené v rámci Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Poté, co zprávu o thajské investici otiskl deník The New York Times, se ozvala kritika z odborů. Za "políček americkým dělníkům a stovkám tisíců lidí po celé zemi, kteří na Harleyích jezdí," ji v úterý označil prezident mezinárodní Unie pracovníků v ocelářském průmyslu (USW) Leo W. Gerard.

Varoval, že přenesení výroby mimo Spojené státy ohrozí roky budovaný úspěch značky a zapochyboval, zda budou motorky montované v Thajsku mít stejný "autentický vzhled, zvuk a atmosféru" jako ty vyráběné v USA.

USW zastupuje zaměstnance ze dvou firemních továren v USA a dohromady hájí zájmy 850.000 pracovníků v Severní Americe. Harley Davidson má od roku 2011 továrnu v Indii a motorky montuje také v Brazílii. Poptávka na největším americkém trhu zůstává zpomalená, táhly ji ročníky takzvaných babyboomers narozených po druhé světové válce.