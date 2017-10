Havlíček chce podpořit průmysl 4.0. Českým firmám rozdělí ministerstvo miliardu korun | E15.cz

České firmy budou moci čerpat dotace z evropských peněz na nové technologie v oblasti digitalizace a automatizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše letos v prosinci výzvu týkající se takzvaného průmyslu 4.0. Bude v ní zhruba jedna miliarda korun. Ministr Jiří Havlíček to v pondělí uvedl na tiskové konferenci po sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně.

Výzva bude vyhlášena v prosinci letošního roku. Příjem žádostí ministerstvo plánuje v období od února do května 2018. O dotaci budou moci žádat střední a malé firmy. Plánovaná podpora je v rozsahu od jednoho do 20 milionů korun na jeden projekt. Dotace je specializovaná na průmysl 4.0, který je nyní hlavním trendem v průmyslu.

Průmysl 4.0, takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce, označuje trend digitalizace, díky níž se automatizuje výroba. "Je to celosvětový trend, mohlo by to určitým způsobem ulevit nedostatku pracovníků, který firmy nyní pociťují," uvedl Havlíček.

Pokračující robotizace v průmyslu je jednou z možností jak řešit nedostatek pracovníků v průmyslu také podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. Podle něj ale bude přicházet postupně a nedostatek lidí v továrnách bude nutné nyní řešit zejména pracovní silou z východní Evropy, případně Asie.