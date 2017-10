Holding Unipetrol díky stabilnímu provozu rafinérií zdvojnásobil svůj zisk | E15.cz

Zvýšení čistého zisku o 111 procent na 1,5 miliardy překonalo i odhady analytiků, kteří očekávali růst na 1,3 až 1,4 miliardy korun. Podle Unipetrolu pozitivně ovlivnil výsledky stabilní provoz rafinerií, které v posledních dvou letech postihly výpadky kvůli haváriím. Objem zpracované ropy podle dnešní zprávy holdingu meziročně stoupl dvojnásobně na 2,1 milionu tun.

Výrobní kapacity rafinerií byly využity téměř stoprocentně, zatímco loni za stejné období pouze z poloviny. Prodejní objemy u rafinérských produktů meziročně vzrostly o více než desetinu na 1,8 milionu tun a u petrochemických produktů více než dvojnásobně na 525.000 tun. Provozní zisk rafinérské a petrochemické části holdingu tak stoupl ve třetím čtvrtletí meziročně o 92 procent na 3,1 miliardy korun.

V maloobchodním segmentu vzrostl provozní zisk o desetinu na 370 milionů korun, a to i přes pokles palivových marží. Zvýšil se prodej paliv a Unipetrol také otevřel devět čerpacích stanic, které postupně přebírá od společnosti OMV. Dosud jich Unipetrol převzal 50, a ke konci září tak evidoval ve své síti Benzina 396 čerpacích stanic. Benzina je největší sítí pump v Česku.

Čistý zisk Unipetrolu za všechna tři čtvrtletí letošního roku dohromady je již vysoký téměř jako zisk za celý loňský rok. V roce 2016 Unipetrol vykázal celkový čistý zisk 7,98 miliardy korun a za leden až září 2017 zisk činil 7,92 miliardy. Letošní tržby již překonaly celkové loňské výsledky. Ke konci roku 2016 činily 87,8 miliardy, kdežto letos za tři čtvrtletí už 91,94 miliardy korun.

V letech 2015 a 2016 postihly Unipetrol havárie v provozech v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. V srpnu 2015 zasáhl areál Unipetrolu v Záluží u Litvínova rozsáhlý požár. Odstavil provoz petrochemie, kde se zpracovává ropa. Loni pak byla odstavena od poloviny května kvůli havárii krakovací jednotky rafinérie v Kralupech nad Vltavou provozovaná firmou Česká rafinérská, která Unipetrolu patří.

Pojistné plnění za zmíněné havárie se pozitivně promítlo do výsledků Unipetrolu za minulý rok a první pololetí letošního roku. Unipetrol by měl ještě dostat od pojišťoven 2,8 miliardy za havárii a odstávku v Litvínově. Analytici ovšem očekávají, že to bude až ke konci roku.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. PKN drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní společnost Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T.