Indové poprvé ve velkém zpracovávají oxid uhličitý

Chce přitom jít příkladem celému byznysu, neboť nepotřebuje jakoukoli státní podporu – a to i přes to, že Indie vede světovou scénu z hlediska prostředků vložených do ekologičtějšího získávání elektrické energie. Základem je patentovaný filtrační systém britské firmy Carbon Clean Solutions.

Díky „chemické mlze“ vytvářené přímo v komínu nad kotlem jímá oxid uhličitý, který směšuje se solí a čpavkem. Výsledný produkt lze využít buď pro výrobu jedlé sody, nebo přípravků používaných při výrobě skla, detergentů, dezinfekčních prostředků, či dokonce sladidel.

Zachytávání oxidu uhličitého ze spalin není nová myšlenka, metoda CCS je však mnohem účinnější a méně energeticky náročná. „Doposud se projekty jímání oxidu uhličitého soustředily na velké závody, potřebovaly podporu státu a bylo pro ně těžké najít ochotné partnery. My jsme si vybrali malou elektrárnu, rizikovost projektu je minimální,“ sdělil šéf CCS Aniruddha Sharma listu The Guardian.

Pokud se nová technologie rozšíří do dalších elektráren, v blízké budoucnosti by mohla zbavit ovzduší až deseti procent emisí, které vznikají v uhelných elektrárnách. Ekologickou motivaci za chodem chemičky však nelze hledat. „Jsem byznysmen, nikdy mě ani nenapadlo, že bych měl zachraňovat planetu,“ sdělil BBC ředitel závodu Ramachadran Gopalan. Potřeboval hlavně spolehlivý zdroj oxidu uhličitého a sousední uhelná elektrárna byla ideální.