INFOGRAFIKA: Hlavní úkoly, které čekají na příštího ministra průmyslu a obchodu

V příštích osmi měsících do voleb má před sebou ministerstvo průmyslu a obchodu hodně práce. Úřad čekají vyjednávání v EU o velké reformě evropské energetiky. Do začátku dubna by mělo být jasné, jak se bude řešit útlum těžební společnosti OKD. V mezidobí se bude muset poprat s telekomunikační agendou. Do léta musí také vyjednat složení nové Rady Energetického regulačního úřadu.

„Teď se připravují rámcové pozice k jednotlivým návrhům zimního energetického balíku Evropské komise. Na to, jak obsáhlý je to materiál, je na přípravu pozic málo času,“ říká Jiří Gavor, energetický analytik a šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií. Na úterním Žofínském fóru premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že Česko si bude chtít vyjednat zachování suverenity při stanovování energetického mixu. Bránit se chce také vyšším cílům pro energetické úspory.

S energetickými úsporami má Česko velký problém. Hrozí, že nesplní cíle pro rok 2020. Ministerstvu se zatím nepodařilo pořádně rozjet čerpání dotací na zvyšování energetické účinnosti. „Pořád platí omezení, že velké podniky mohou vyčerpat jen dvacet procent dostupných peněz. Ministerstvo by mělo rychle s Evropskou komisí vyjednat změnu této podmínky. Jinak se peníze nevyčerpají,“ dodává Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. Pro samotné teplárny je klíčové rychlé vypsání nových výzev na modernizace sítí. Úkoly MPOAutor: E15

Pro průmysl je prioritou rozvoj digitalizace. „Ministerstvo by už mělo vypsat výzvy na stavbu sítí vysokorychlostního internetu,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Pokračovat by měla také stávající podpora exportu. „Kromě stabilizace institucí jako ČEB či EGAP by se měly uskutečnit také už naplánované podnikatelské mise,“ dodává Hanák.