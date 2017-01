Informace k ukončení smlouvy hned na faktuře. Nový etický kodex pomůže odběratelům energií

Energetický zákon obchodníkům s energiemi sice nařizuje, aby zákazníkům sdělovali údaje o možnostech ukončit stávající smlouvu, ale řada dodavatelů přístup k těmto informacím ztěžuje. ERÚ proto od nového roku vydal upravené znění etického kodexu obchodníka s energiemi.

Dodavatelé podle něj mají na fakturách za elektřinu a plyn uvádět datum ukončení smlouvy na dobu určitou, datum automatického prodloužení termínované smlouvy či nejbližší možný začátek výpovědní lhůty u smluv na dobu neurčitou. Regulátor uvedl, že se inspiroval například v Německu a Velké Británii. Úřad vyzval obchodníky, aby se k novele kodexu přihlásili.

„Dají tak dobrovolně najevo svou vůli chovat se k zákazníkům slušněji, než jim nakazuje samotný zákon,“ míní předsedkyně úřadu Alena Vitásková. Předchozí kodex podepsalo přes padesát obchodníků.

Příkladem sporného chování může být společnost Innogy. Nová smlouva u ní začíná vždy až den po skončení předchozí, čímž se posouvá den pro přechod k jinému dodavateli. Innogy podle svého mluvčího Martina Chalupského postupuje podle občanského zákoníku. Klient ale po pár prodlouženích snadno ztratí povědomí o datu ukončení smlouvy.

Etický kodex je přitom nezávazný a někteří jeho signatáři ho v minulosti porušovali. ERÚ však nemá páky, jak dodržování vynutit. „Možným řešením je uložení povinnosti dodavatelům přímo v energetickém zákoně, aby na vyúčtování uváděli všechny informace potřebné pro ukončení smlouvy,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

K tomuto řešení se přiklánějí také oslovení obchodníci. „Pak to bude závazné pro všechny dodavatele bez ohledu na to, zda se ke kodexu přihlásí,“ uvedla mluvčí společnosti MND Dana Dvořáková. Obchodníci změnu neodmítají, ale stěžují si, že ERÚ novelu sepsal bez jejich vědomí. Úřad se hájí, že v srpnu k návrhu vypsal konzultační proces. Konečné znění připravil na základě připomínek a zkušeností získaných ze stížností spotřebitelů.

Potíž je v tom, že v konzultovaném návrhu nebyla povinnost uvádět údaje o smlouvě na vyúčtování. „Nový text je sice v zásadě lepší, ale ne- řeší všechny reálné takzvané klacky pod nohy při změně dodavatele,“ hodnotí snahu ERÚ šéf Asociace nezávislých obchodníků s energiemi Jiří Gavor.

I proto hodlá Asociace vydat vlastní pravidla, která by nutila nejdříve členy a později i ostatní obchodníky, kteří se k nim přihlásí, aby změnu dodavatele nekomplikovali. Žádoucí změnou by podle Gavora bylo třeba to, aby všichni dodavatelé při změně dodavatele povinně akceptovali elektronickou komunikaci.