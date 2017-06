Investiční žralok Pražák si brousí zuby na podíl v ústecké Spolchemii | E15.cz

Společnost AB-Credit finančníka Karla Pražáka je připravena vstoupit do více než tři roky trvajícího insolvenčního řízení s firmou Via Chem Group. Ta je největším akcionářem ústecké chemičky Spolchemie. AB-Credit nabízí půjčit Via Chemu několik set milionů korun a zároveň odkoupit více než čtvrtmiliardovou pohledávku vůči Spolchemii, oznámila skupina Via Chem.

Aktualizovaný reorganizační plán byl členům věřitelského výboru předložen na konci května. "Zástupci AB-Creditu informovali insolvenčního správce a věřitelský výbor o připravenosti této společnosti poskytnout společnosti Via Chem Group dostatečné financování, které zajistí proveditelnost navrženého reorganizačního plánu," uvedl Michal Strnad, právní zástupce Via Chem Group. Strnad věří, že věřitelé nabídku přijmou a otevře se tak cesta k vyřešení insolvence Via Chemu.

V případě schválení předloženého reorganizačního plánu by si věřitelé mohli vybrat ze dvou možných variant uspokojení svých pohledávek. Buď kapitalizací 50 procent jejich nominální hodnoty, a tedy získáním odpovídajícího akcionářského podílu ve vlastnické struktuře společnosti Via Chem Group, nebo okamžitým vyplacením pohledávek ve výši poloviny jejich nominální hodnoty. Via Chem Group je v insolvenci od listopadu 2013. Proces provází podezření z manipulace.

V kauze společnosti Via Chem Group vznesla policie loni v lednu po razii v ústecké Spolchemii a u Krajského soudu v Českých Budějovicích obvinění z řady trestných činů - ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizované zločinecké skupině.

Případ souvisí hlavně s reorganizací Via Chem Group, jejíž zmanipulovaná insolvence byla podle kriminalistů potřeba, aby ústecká chemička zůstala pod vlivem miliardáře Petra Sisáka, který patří mezi obviněné. Stíhaný je i advokát Ivo Hala a dalších dvanáct lidí, k nimž později přibyla také bývalá českobudějovická soudkyně Marie Červinková