Jádro se v USA přestává vyplácet, na odstřel je další elektrárna | E15.cz

Americký jaderný průmysl je na kolenou. Po ukončení stavby dvou bloků jihokarolínské elektrárny VC Summer je teď nejistý osud rozestavěné elektrárny Vogtle v Georgii. Pod oběma stavbami je podepsaný Westinghouse, který právě tyto projekty stáhly do insolvence. Společnost Georgia Power, jíž patří 45 procent projektu Vogtle, oznámila, že do konce srpna rozhodne, jestli bude ve stavbě pokračovat.

Ukázalo se, že dokončení elektrárny, z níž už jsou hotové dvě třetiny, by stálo až o 1,7 miliardy dolarů více, než byl původní rozpočet. Firma počítala při zahájení stavby s tím, že ji elektrárna bude stát maximálně 4,6 miliardy dolarů, po započítání úroků z úvěrů se náklady vyšplhají na 7,4 miliardy dolarů. Pokud by od projektu odstoupila, musela by Georgia Power odepsat částku 6,3 miliardy dolarů. Celkový rozpočet na stavbu Vogtle nabobtnal ze 14 miliard na 25 miliard dolarů.

Vogtle je po ukončení stavby VC Summer jedinou rozestavěnou americkou jadernou elektrárnou. Pro Westinghouse zůstala georgijská elektrárna jedinou šancí, jak získat referenci z USA pro svůj reaktor AP1000. Ten Američané nabízejí i v Česku pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Dva reaktory AP1000 stavějí ještě v Číně. Ty by podle čínských představitelů měly začít fungovat do konce letošního roku.

Stavbu VC Summer ukončily elektrárenské společnosti SCE&G a Santee Cooper minulý týden. Práce se také výrazně protahovaly. Šéf georgijského síťového regulátora PSC Stan Wise ovšem upozorňuje, že Vogtle je na tom mnohem lépe než VC Summer.

Na rozdíl od SCE&G má Georgia Power třikrát více zákazníků, na které může náklady na stavbu rozpočítat. Kvůli Vogtle zatím zvedla ceny elektřiny o pět procent, jihokarolínská společnost musela ceny pro koncové zákazníky zvýšit o 18 procent.

V USA se už třicet let nepostavil jediný jaderný reaktor. Stávající jaderné elektrárny bojují o přežití v konkurenci s levnějšími plynovými elektrárnami. Někteří provozovatelé si už úspěšně vyjednali státní dotace na jejich další provoz.

