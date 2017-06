Jádro Světlíkových Vítkovic se propadlo do ztráty převyšující miliardu | E15.cz

Společnost Vítkovice, a. s. , která zastřešuje energetické, právní, logistické a další služby pro skupinu Vítkovice Machinery Group , se v loňském roce dostala do ztráty 1,226 miliardy korun. Oproti předloňskému zisku 219,77 milionu korun je to propad o 1,446 miliardy, téměř 660 procent.

Loňské tržby společnosti činily 1,18 miliardy korun, což je oproti předloňským 1,65 miliardy pokles o 28,5 procenta. Podle představenstva byla ztráta způsobena zejména insolvencemi tří dceřiných firem. Ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let.

Generální ředitel Vítkovic, a. s., Libor Witassek řekl, že klíčová firma Vítkovice Power Enegineering (VPE) způsobila minimálně dvě třetiny až 80 procent ztrát, které vznikly v insolvenci.

"A původní příčiny, proč vůbec došlo k těm insolvencím, souvisí z velké části s projektem Yunus Emre v Turecku, kde my jsme do poslední chvíle čekali, jestli se s tureckou stranou domluvíme na řešení a jestli Power Engineering dostane peníze. V tuto chvíli tam eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 54 milionů eur, to je řádově 1,3 miliardy korun, které ta firma nebyla schopna unést," řekl Witassek.

Před pěti lety se v Turecku začala stavět elektrárna, která ale dosud nefunguje. Uhlí dodávané z blízkého dolu totiž neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Situaci ztěžuje skutečnost, že po loňském pokusu o puč v Turecku holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu. VPE byly hlavním dodavatelem projektu.

Witassek řekl, že Vítkovice jednají s potenciálními investory, mezi nimiž jsou i čínské firmy. "Jednáme o společných projektech v energetice, jednáme o společném zapojení v Turecku," řekl.

Vítkovice, a. s., jsou jádrem původní struktury holdingu. Celá skupina, jejímž hlavním vlastníkem je ostravský podnikatel Jan Světlík, zahrnuje víc než 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců.

Loni se několik společností z holdingu dostalo do finančních problémů a skončilo v úpadku: kromě VPE ještě Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont. Revmont ale nespadá pod Vítkovice, a. s. Z holdingu se letos vyčlenila společnost Hutní montáže, kterou Vítkovice prodaly společnosti E-Invest podnikatele Martina Ulčáka.

Celá strojírenská skupina vytvořila v loňském roce konsolidovanou ztrátu přibližně 5,3 miliardy korun, v roce 2015 činila ztráta zhruba 82 milionů korun. Způsobily ji hlavně insolvence firem ze skupiny, oprávky a kroky, které s insolvencemi souvisejí. Skupina loni dosáhla tržeb ve výši zhruba 8,5 miliardy korun, což bylo asi o 2,3 miliardy méně než v předchozím roce.