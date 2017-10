Japonská Toyota rozšíří spolupráci s ČVUT, univerzita se podílí na vývoji aut bez řidiče | E15.cz

Japonská automobilka chce první fázi autonomního řízení představit již za tři roky, kdy do svých vozů nabídne systém automatické jízdy po dálnici. Následovat má o několik let později jeho vylepšení, které se dokáže pohybovat i po městě, kde musí vůz daleko více vnímat své okolí. Například automobilka Tesla už režim „autopilota“ ve vozech využívá, nabízí ho však jen do svých nejdražších modelů, u kterých se tak silně nepromítnou náklady na dosud drahé technologie detekčních systémů.