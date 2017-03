Japonský gigant NTT ulovil obří zakázku. Bude spolupracovat s Toyotou

Japonská telekomunikační firma NTT expanduje do autoprůmyslu. Na nových systémech pro automobily bude spolupracovat s Toyotou.

Japonský telekomunikační gigant Nippon Telegraph and Telephone Corporation se dohodl na spolupráci s automobilkou Toyota. Obě společnosti si od spolupráce slibují průlom v oblasti takzvaných komunikujících automobilů. NTT by měla do nových vozů Toyoty připravit inteligentní systémy.

V první fázi se budou zmíněné firmy věnovat do roku 2018 vývoji nových systémů. Budou sdílet zkušenosti a data, následně se rozhodne o praktickém využití poznatků z vývoje. V budoucnosti by pak mělo být řešení dopravních nehod, zácp i dalších problémů mnohem jednodušší.

S inovacemi v oblasti ICT musí automobilky počítat. Do světa samořiditelných aut pronikl například i Google, jehož auta bez řidiče už byla spatřena na silnicích. Při testování se ale ukázalo, že ani umělá inteligence není bezchybná, když vůz hned několikrát havaroval.