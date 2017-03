Japonský HI-LEX postaví u Mostu továrnu za více než miliardu

Japonská společnost HI-LEX postaví u Mostu továrnu na dveřní systémy pro automobily. Investuje do ní 1,16 miliardy korun. Stavba závodu by měla být dokončena v červnu příštího roku. V první fázi chce společnost HI-LEX Czech přijmout 100 pracovníků. Do roku 2023 plánuje zaměstnat až 250 lidí.