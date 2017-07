Ke Slunci zamíří sonda s českými přístroji, bude zkoumat magnetické pole a sluneční vítr | E15.cz

Zařízení, která vyvinuli pracovníci Akademie věd a vyrobily čtyři tuzemské firmy, se budou podílet na unikátním výzkumu Slunce. Na palubě evropské družice Solar Orbiter se dostanou na vzdálenost jen čtyřicet milionů kilometrů od mateřské hvězdy. To odpovídá oběžné dráze Merkuru. Desítka přístrojů bude zkoumat proud nabitých částic, takzvaný sluneční vítr, magnetické pole a další děje v bezprostředním okolí Slunce. Česká zařízení budou ve čtyřech přístrojích. Všechna už jsou ve Velké Británii, kde je společnost Airbus montuje na tělo družice.

Z celkové hodnoty sondy 780 milionů eur do Česka zamířilo na vývoj a výrobu napájecích zdrojů, letového softwaru nebo speciálních zrcadel pro studium sluneční korony zhruba šest milionů eur. „Technologická náročnost zařízení je obrovská. Budou muset odolat nejen velkým teplotním výkyvům, ale také vysoké radiaci,“ vysvětluje František Fárník z Astronomického ústavu AV, který se podílel na přípravě spektrometru STIX.

Napájecí zdroj pro STIX a přístroj RPW na měření elektromagnetického pole ve slunečním větru vyrobila kroměřížská firma CSRC. „Napájecí zdroj pro RPW nesmí rušit signály, které přístroj měří. Je to přitom deska formátu A5, na níž jsou dva tisíce součástek,“ uvádí Štěpán Štverák z Astronomického ústavu. „Několikrát jsme museli práce na vývoji a výrobě zastavit. Objevily se anomálie, s nimiž se nepočítalo.

Vyvinuli jsme třeba postupy, jak některé součástky připevnit, aby přežily vibrace při startu rakety i práci v blízkosti Slunce,“ říká Marek Šimčák, výkonný ředitel CSRC, která se na kosmické aplikace specializuje od roku 1994. Z 2,7 milionu eur, jež přístroje pro STIX a RPW stály, dostala CSRC patnáct procent, zbytek zůstal v Akademii věd.

Vývoj a výrobu zařízení pro Solar Orbiter financovala Evropská kosmická agentura z programu Prodex. Do něj Česko, které je členem ESA od roku 2008, od letoška přispívá šedesáti miliony korun. Celkem stát do ESA odvádí 830 milionů korun ročně. Zhruba devadesát procent těchto peněz by se mělo do Česka vracet díky zakázkám ESA pro firmy a výzkumníky.