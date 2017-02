Kia chystá v Evropě modelovou ofenzívu, reaguje na špatné výsledky

Korejský automobilový výrobce Kia spadající pod koncern Hyundai chce v následujících třech letech zaútočit o pozice na evropském trhu. Do roku 2020 plánuje představit 22 nových modelů.

Podle vedení automobilky by se mělo jednat jak o modely nahrazující své předchůdce, ale také o zbrusu nové. „Dáváme si před sebe tento cíl a chceme překročit naše minulé výsledky,“ řekl pro ANE Steffen Cost z německé pobočky Kia.

Podle něj začíná tato rozsáhlá obměna představením čtvrté generace malého kompaktu Kia Rio. Obecně model Rio je pro automobilku problémovým modelem. Zatímco ve světě sklízí relativní úspěch, na evropských trzích se mu nijak zvlášť nedaří.

Zároveň se však Kia během následujících let bude snažit nabídku rozšiřovat o hybridní vozy, během tří let chce představit plug-in (hybridy s možností elektrické jízdy) verzi sedanu Optima a crossoveru Niro. V rámci své modelové ofenzívy hodlá automobilka také zahájit prodej sedanu Stinger. Ten by měl v nabídce zastávat pozici vlajkové lodě automobilky. Dalším novým modelem bude letos také například městský hatchback Picanto.

V loňském roce se na českém trhu automobilka umístila na sedmé pozici s prodanými necelými devíti tisíci kusy vozů. Tržní podíl výrobce činil 3,4 procenta.

Přesto, že se koncernu na dílčích trzích dařilo, globálně automobilka zaznamenala propad v zájmu o své vozy. A to poprvé od roku 1998. Celkem šlo o snížení množství prodaných vozů o dvě procenta.

Hyundai prodal 4,86 milionu vozů a Kia 3,02 místo plánovaného výsledku 3,12 milionu vozů. Jedním z důvodů nízkých prodejů byla podle vedení koncernu nedostatečná nabídka vozů kategorie SUV. Právě na tu se v současné modelové ofenzivě bude Kia také soustředit.